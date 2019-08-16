В отличие от россиян из Virtus.pro, NAVI удивляют. На наших ещё есть надежды

СНГ-команда за один день превратилась из «тёмной лошадки» в одного из фаворитов главного турнира года.

Основные баталии в рамках первенства мира по Dota 2 в Шанхае еще впереди – пока же коллективы, расположившись в уютных игровых комнатах, играют матчи группового этапа. Четыре игровых дня определят всего лишь двух неудачников и посев в плей-офф, однако на The International уже успел преподнести киберспортивным болельщикам несколько сюрпризов.

Одним из главным, безусловно, стало выступление СНГ-команды NAVI. Ведомая российским капитаном Акбаром SoNNeikO Бутаевым и опытным тренером Андреем Mag Чипенко, наша пятерка приехала на TheInternational 2019 в статусе «темной лошадки». Еще пару дней назад болельщики считали, что достойным результатом станет место в топ-12 или хотя бы выход из группы.

Чемпионы первого The International возвращаются! Для этого понадобилось три года На данный момент Natus Vincere одни из главных аутсайдеров турнира, от команды ничего не ждут, но всё может поменяться.

Неудивительно. В начале сезона клуб отправил в инактив последнего ветерана, который застал славные времена побед Natus Vincere – а несколько дней назад с Данилом Dendi Ишутиным попрощались уже окончательно. Теперь о победе на первом чемпионате мира в Кёльне и выходе в финал на двух последующих TheInternational напоминает лишь сам тэг «рожденных побеждать».



После небольшого перерыва в команду вернулся Акбар SoNNeikO Бутаев, собрав достаточно молодой ростер – большая часть игроков не успела зарекомендовать себя на мировой арене. Вчера на The International дебютировали сразу четыре игрока состава по Dota 2 (все, кроме самого капитана).



Сезон 2018/19 Natus Vincere тоже провела неоднозначно. Локальные победы вроде финала Dream League Minor или участия в одном из мейджоров перекрывали неудачи – поверьте, их было намного больше. Сам факт выхода на The International 2019 стал в чем-то сюрпризом, а в чем-то – стечением обстоятельств.

Шикарные два дня на TheInternational

Потому даже успехи в первый день группового этапа фанаты «желто-черных» восприняли осторожно. Да, удалось отобрать очки у американского фаворита Evil Geniuses и действующих чемпионов OG – но две ничьи даже выход из группы с восьмого места гарантировать не могли. Тем более, что второй день команда начала с ужасного по исполнению матча против перуанского аутсайдера Infamous.



Лишь потом оказалось, что OG будут бороться за лидерство в группе B, а представители Южной Америки способны доставить проблемы даже главному фавориту турнира в лице хозяйки турнира Vici Gaming. NAVI же, в свою очередь, подтвердили серьезность намерений собственными выступлениями.



Две яркие победы – над главной надеждой русскоязычного коммьюнити Virtus.pro и крепкой европейской пятерки NinjasIn Pyjamas – изменили все. От NAVI такого не ожидал никто, при этом оправдать результат только проблемами соперников вряд ли получится. Нет, это именно «рожденные побеждать» показали интересные стратегии и прекрасное исполнение.

Вместо борьбы за 5-8 место коллектив неожиданно продемонстрировал самые серьезные намерения. Кажется, что вторая команда мирового рейтинга Virtus.pro такого напора даже не ожидала: у NAVI в СНГ-дерби же получалось почти все. На кураже от триумфа «желто-черные» снесли испытывающих проблемы NiP и вырвались в лидеры The International 2019.

NAVI победили Virtus.pro на The International 2019

NAVI переиграли Ninjas in Pyjamas на The International 2019

Что дальше?

После двух дней Natus Vincere со статистикой 7-3 занимают третье место в группе B и имеют прекрасные шансы на выход в верхнюю сетку плей-офф, которая даст право на одно поражение в матчах на вылет. Скорее всего, из оставшихся шесть карт NAVI будет достаточно выиграть две или три – и состоится одна из главных сенсаций чемпионата.



Она по большей части уже состоялась. Никто не ожидал от «рожденных побеждать» такого результата (особенно это касается, конечно, победы в дерби над фаворитом турнира Virtus.pro). Теперь же молодая команда явно обрела новые амбиции и уверенность. При этом уровень игры может доставить неприятности любому сопернику. Таких NAVI стоит опасаться даже грандам вроде Team Secret или Vici Gaming.