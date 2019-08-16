В отличие от россиян из Virtus.pro, NAVI удивляют. На наших ещё есть надежды

Основные баталии в рамках первенства мира по Dota 2 в Шанхае еще впереди – пока же коллективы, расположившись в уютных игровых комнатах, играют матчи группового этапа. Четыре игровых дня определят всего лишь двух неудачников и посев в плей-офф, однако на The International уже успел преподнести киберспортивным болельщикам несколько сюрпризов.
Одним из главным, безусловно, стало выступление СНГ-команды NAVI. Ведомая российским капитаном Акбаром SoNNeikO Бутаевым и опытным тренером Андреем Mag Чипенко, наша пятерка приехала на TheInternational 2019 в статусе «темной лошадки». Еще пару дней назад болельщики считали, что достойным результатом станет место в топ-12 или хотя бы выход из группы.
Неудивительно. В начале сезона клуб отправил в инактив последнего ветерана, который застал славные времена побед Natus Vincere – а несколько дней назад с Данилом Dendi Ишутиным попрощались уже окончательно. Теперь о победе на первом чемпионате мира в Кёльне и выходе в финал на двух последующих TheInternational напоминает лишь сам тэг «рожденных побеждать».
После небольшого перерыва в команду вернулся Акбар SoNNeikO Бутаев, собрав достаточно молодой ростер – большая часть игроков не успела зарекомендовать себя на мировой арене. Вчера на The International дебютировали сразу четыре игрока состава по Dota 2 (все, кроме самого капитана).
Сезон 2018/19 Natus Vincere тоже провела неоднозначно. Локальные победы вроде финала Dream League Minor или участия в одном из мейджоров перекрывали неудачи – поверьте, их было намного больше. Сам факт выхода на The International 2019 стал в чем-то сюрпризом, а в чем-то – стечением обстоятельств.
Шикарные два дня на TheInternational
Потому даже успехи в первый день группового этапа фанаты «желто-черных» восприняли осторожно. Да, удалось отобрать очки у американского фаворита Evil Geniuses и действующих чемпионов OG – но две ничьи даже выход из группы с восьмого места гарантировать не могли. Тем более, что второй день команда начала с ужасного по исполнению матча против перуанского аутсайдера Infamous.
Лишь потом оказалось, что OG будут бороться за лидерство в группе B, а представители Южной Америки способны доставить проблемы даже главному фавориту турнира в лице хозяйки турнира Vici Gaming. NAVI же, в свою очередь, подтвердили серьезность намерений собственными выступлениями.
Две яркие победы – над главной надеждой русскоязычного коммьюнити Virtus.pro и крепкой европейской пятерки NinjasIn Pyjamas – изменили все. От NAVI такого не ожидал никто, при этом оправдать результат только проблемами соперников вряд ли получится. Нет, это именно «рожденные побеждать» показали интересные стратегии и прекрасное исполнение.
Вместо борьбы за 5-8 место коллектив неожиданно продемонстрировал самые серьезные намерения. Кажется, что вторая команда мирового рейтинга Virtus.pro такого напора даже не ожидала: у NAVI в СНГ-дерби же получалось почти все. На кураже от триумфа «желто-черные» снесли испытывающих проблемы NiP и вырвались в лидеры The International 2019.
Что дальше?
После двух дней Natus Vincere со статистикой 7-3 занимают третье место в группе B и имеют прекрасные шансы на выход в верхнюю сетку плей-офф, которая даст право на одно поражение в матчах на вылет. Скорее всего, из оставшихся шесть карт NAVI будет достаточно выиграть две или три – и состоится одна из главных сенсаций чемпионата.
Она по большей части уже состоялась. Никто не ожидал от «рожденных побеждать» такого результата (особенно это касается, конечно, победы в дерби над фаворитом турнира Virtus.pro). Теперь же молодая команда явно обрела новые амбиции и уверенность. При этом уровень игры может доставить неприятности любому сопернику. Таких NAVI стоит опасаться даже грандам вроде Team Secret или Vici Gaming.
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