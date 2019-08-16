Провальный день для россиян на The International. Что это вообще было?!

Второй день группового этапа подарил разные эмоции болельщикам из СНГ. С одной стороны, есть великолепные NAVI, которые грамотно используют ошибки соперников, прекрасно реализуют потенциал своего драфта, да и в принципе не выглядят мальчиками для битья, которыми их рисовали все, кому не лень. А с другой стороны есть Virtus.pro, которые за один день умудрились проиграть дважды (одно из поражений было как раз против NAVI) и невнятно проводить как late, так и early гейм. Стадия, конечно, групповая, но становится немножко боязно. Чтобы не попасть в нижнюю сетку российскому коллективу необходимо провести последние два дня на 100%, а соперники там не самые простые.

Против Vici Gaming

На первой карте против китайского коллектива наши ребята провели хороший драфт и полностью подобрали под себя начало методично забирая героя за героем в хороших драках. Но решающим стала драка на нижней bounty-руне в radiant-лесу. За 10 секунд до драки для Ori, который играл на Morphling прилетел Aghanim Scepter, который и перевернул драку, а затем и всю игру. Чжан Paparazi Чэньчжун превращался в Earthshaker, прыгал по всей драке, увеличивал себе урон и раскидывал станы. После той драки Vici Gaming полностью перевернули игру, сопротивление Virtus.pro составляло три драки и вскоре наши игроки написали «gg».

На второй карте Virtus.proтакже, как и в первой игре начали бодро, но как только дело дошло до драк – всё пошло не по плану. Чжан Paparazi Чэньчжунна Leshrac вообще не ощущал препятствий, а Цзэн Ori Цзяоян фармил на Medusa, чем обеспечивал отличную позднюю игру для Vici Gaming. У Virtus.pro просто не осталось возможности на камбэк, «сноуболл» от Vici закончился логично – «gg» и китайцы побеждают со счётом 2:0.

Virtus.pro потерпела первое поражение на The International 2019

Против Natus Vincere

На первой карте российская команда показала не самый лучший драфт отдав сильную тройку героев в руки Natus Vincere в лице Ancient Apparation, Axe и Earth Spirit. Именно на этой тройке Евгений Blizzy Ри, Бакыт Zayac Эмилжанов и Акбар SoNNeikO Бутаев доказывали, что могут навязывать драки практически с самого начала. Эта тройка и отыграла Владимира No[o]ne Миненко и Романа RAMZEs Кушнарёв. Да и Идан MagicaL Варданян на своём Razor чувствовал себя уверенно на центральной линии. Как итог, NAVI успешно завершили игру в свою пользу.

2 игра Нави против ВП

Вторая карта показала, что Virtus.pro не учатся на своих ошибках. Единственное, что поменяли в своём пике NatusVincere– керри-героя, вместо Sven появился Bloodseeker. Привычная тройка всё также навязывала драки по всей карте, MagicaL расфармился на Razor и россиянам просто не хватило ресурсов, чтобы разобраться с украинцами.

NAVI победили Virtus.pro на The International 2019

Что дальше?

После двух дней россияне делять 6-7, которое пока что отправляет команду в нижнюю сетку плей-офф. Ещё предстоят два дня группового этапа в которых Virtus.proвстретятся с действующими чемпионами мира OG, экс-чемпионами Evil Geniuses, азиатской пятёркой из Fnaticи скромными, но иногда кусающимися перуанцами из Infamous. Если россияне хотят обезопасить себя от нижней сетки плей-офф, то выигрывать лучше во всех четырёх встречах. И если в победу над Fnatic и Infamous можно смотреть уверенно, то встречи с OGи EG заставляют понервничать. Хотя бы из-за того, что Arteezy из Evil Geniuses уже разозлился не на шутку: