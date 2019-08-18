«Всё ок. Сейчас будем камбэкать». Россияне переломили ход группового этапа

Завершился финальный день группового этапа, в котором определились все участники верхней и нижней сетки плей-офф, а также две команды, которые по итогам группового этапа покинули турнир. Внимание СНГ-сообщества было полностью сосредоточено на двух наших командах – Natus Vincere и Virtus.pro. И если первые показывали отличную игру на протяжении первых дней, то игра «медведей» скорее наводила тоску и никак не могла настроить на позитивный лад.

Но главное умение сильных команд – собраться, показать свою лучшую игру, прямо как по ходу всего сезона. И россиянам это удалось сделать. Первый матч дня Virtus.pro играли против экс-чемпионов мира из Evil Geniuses. Первая карта была отдана практически без боя, но во второй наши парни смогли свести серию к ничейному результату, во многом благодаря игре Романа RAMZEs Кушнарёва на Lifestealer. Этой ничьей россияне сохранили себе шансы на попадание в верхнюю сетку, всё что было нужно – обыгрывать азиатский коллектив Fnatic. Других вариантов у наших просто не оставалось.

Virtus.pro сохранила шансы на выход в верхнюю сетку The International 2019

Против Fnatic

Первая карта в серии противостояния с азиатами развивалась достаточно логично. Virtus.pro не спеша прибирали инициативу к своим рукам и ждали пока RAMZEs на Slark окончательно отфармится и закончит игру для россиян. Как итог – первая карта ушла в копилку наших, а впереди болельщиков из СНГ ждали, возможно, самые нервные 54 минуты в их жизни за последнюю неделю.

На второй карте всё развивалось по сценарию первой, россияне плавно прибирали инициативу к рукам, иногда ошибались, но не критично. И примерно на 30 минуте Fnatic удалось перевернуть ход игры, провести несколько успешных драк и переместиться на базу Virtus.pro для того, чтобы закончить игру.

Самым волнительным моментом стал невероятный контроль от игроков Virtus.pro, когда у Владимира No[o]ne Миненко осталось сто единиц здоровья. Если бы он тогда погибал, возможно, игра бы завершалась, но нужно отдать должное Владимиру RodjER Никогосяну и Павлу 9pasha Хвастунову.

Благодаря слаженной командной игре в сложную минуту россиянам удалось сплотиться и переломить ход встречи в свою пользу. Мгновенно было сведено на нет преимущество азиатского коллектива, а игра основных игроков Романа RAMZEs Кушнарёва и Владимира No[o]ne Миненко в завершающей стадии окончательно закрепило победу Virtus.pro и их выход в верхнюю сетку плей-офф The International 2019.

Та самая финальная драка, которая ознаменовала выход нашей команды в верхнюю сетку. Шикарная командная драка, в которой все сработали слаженно и уверенно:

И что в верхней сетке?

А в ней наша команда сыграет с самым грозным китайским коллективом – PSG.LGD. Китайцы прошли групповой этап достаточно легко выиграв пять матчей и три раза сыграв вничью. Родные стены, безусловно, будут помогать им, но как мы знаем СНГ-Dota – это СНГ-Dota. От нашего коллектива можно ожидать чего угодно, но хотелось бы увидеть подтверждение того, что Virtus.pro – это одни из главных фаворитов.