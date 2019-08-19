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LIVE-трансляция первого дня плей-офф The International 2019

Первый день плей-офф The International 2019
«Чемпионат»
Первый день плей-офф The International 2019. LIVE
Российская Virtus.pro намерена сделать первый шаг к победе.
Киберспорт / The International 2019 0

В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» пройдут первые матчи плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнир года будет разыграно $33,000,000. Сегодня, 20 августа, помимо церемонии открытия, состоятся два матча верхней сетки и четыре противостояния в lower bracket, по итогам которых проигравшие покинут турнир.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: virtus.pro

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Теги
Virtus.pro Dota 2 The International 2019 •••
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