Наши ожидания – наши проблемы. Россияне покинули The International

Наша команда Virtus.pro в третий год подряд отправлялась на мировой чемпионат по киберспортивной дисциплине Dota 2 в ранге одного из претендентов на победу. Победа на одном из пяти мейджор-турниров и еще два места в тройке лучших позволяли считать, что коллектив провел очень сильный сезон – на это же указывал и рейтинг, в котором «медведи» расположились на второй позиции.



Тревогу в преддверии чемпионата мира в Шанхае вызывала лишь история выступлений VP на прошлых The International. Команда так же ярко провела и сезон 2017/18, и сезон 2018/19 – но в решающий момент оступалась и была вынуждена довольствоваться 5-6 местом. Тогда это считали простой неудачей: минорные изменения перед следующим сезоном, который вновь выходил фантастическим.

На сей раз подготовка коллектива была особенно серьезной. Еще в сентябре капитан Алексей Solo Березин говорил, что это – главная цель команды на протяжении всего игрового года. Помимо Арсения ArsZeeqq Усова в тренерский штаб вошел наставник другой известной СНГ-команды Gambit Анатолий boolk Иванов, который отвечал за перемещения по карте. Даже в Китай команда приехала раньше других, чтобы привыкнуть к климату и потренироваться с местными участниками TI9.

Не помогло ничего. После сравнительно удачного первого дня команда провалила большую часть группового этапа – VP проиграли семь карт подряд и лишь чудом смогли зацепиться за топ-4. Выход в верхнюю сетку оставлял надежду, и даже разгром от PSG.LGD оставлял надежду. Сегодня же Virtus.pro много ошибались и заслуженно проиграли не самой сильной из оставшихся на турнире команд.



Поражение от Royal Never Give Up и 9-12 место (особенно на фоне общей игры на турнире) стало для Virtus.pro катастрофой. Команда была непохожа на саму себя, и природа таких стремительных перемен остается загадкой для большинства русскоязычных фанатов Dota 2.



После матча мидер Владимир No[o]ne Миненко заявил, что игроки необязательно продолжат совместные выступления в новом сезоне – скорее всего, состав ждет серия изменений. Главный тренер оставил в Twitter запись, которая намекает на возможную отставку. Остальные члены Virtus.pro пока явно в состоянии шока и предпочли отмолчаться, просто извинившись перед фанатами.



Зато итоги подвел в своем блоге менеджер команды Роман Дворянкин. Он поблагодарил игроков за хороший сезон и вспомнил о том, что Virtus.pro на протяжении нескольких лет остаются одной лучших команд мира. Написано красиво – но многим показалось, что запись была будто подготовлена заранее.

Капитан команды Алексей Solo Березин с менеджером Virtus.pro Романом Дворянкиным после вылета с The International 2018



На The International 2019 Virtus.pro оказалась одной из слабейших. Сомнения вызывали почти все аспекты игры – от выбора героев и командных перемещений до личного исполнения, которое могло вытянуть «мишек» в самые неудачные моменты. Не получалось почти ничего, будто игроки почти не общались друг с другом.



В некоторые моменты казалось, что сейчас в Virtus.pro не обходится без конфликтов или как минимум непонимания между игроками. Подобная мысль проскакивала и в интервью Павла 9pasha Хвастунова перед плей-офф, и в речи Владимира No[o]ne Миненко – хотя, возможно, слова о возможных заменах банально связаны с разочарованием, да и другие намёки только кажутся намёками.



Сейчас вероятность того, что состав Virtus.pro серьезно изменится, довольно велика. Четыре из пяти игроков вместе уже три сезона и уже устали от неудач на самом главном турнире в карьере любого дотера. 29-летний капитан Алексей Solo Березин уже задумывался о завершении карьеры, да и костяк коллектива вряд ли захочет провести вместе еще один год.

Кажется, что теперь пытаться сохранить этот состав, каким бы сильным и ярким он не являлся, будет неверным решением. Путей для развития текущей пятерки все меньше – гораздо эффективнее освежить состав несколькими новыми игроками, которые могут привнести в игру Virtus.pro что-то новое. Минорные изменения вроде замены тренера или одной игрока, которые ранее практиковали VP, тоже вряд ли помогут.

Каким будет состав VP осенью, не знает никто. Усилить (или, по крайней мере, равноценно заменить) можно почти любую из пяти позиций – но за три долгих сезона все настолько привыкли к этим Virtus.pro, что будущее команды пугает. Пугает и болельщиков, и специалистов, и сам российский киберспортивный клуб.



Это точно не будет та команда, которая на любой турнир приезжала фаворитом и расстраивалась вторым местам. Очень страшно потерять единственную пятерку, которая последние три года могла составить конкуренцию на мировом уровне – и не получить ничего вместо нее. Хочется верить, что грамотные решения менеджмента Virtus.pro нас удивят. Время и возможности у клуба есть.