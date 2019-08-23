Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Статьи /

The International 2019, 23 августа — онлайн-трансляция матчей Dota 2

The International 2019, 23 августа — онлайн
«Чемпионат»
Четвёртый день плей-офф The International 2019. LIVE
Сегодня с чемпионата мира по Dota 2 вылетит ещё три команды.
Киберспорт / The International 2019 0

03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» продолжаются матчи плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн, при этом сумма еще может увеличиться до конца чемпионата. Сегодня, 23 августа, пройдут три серии на вылет и шоу-матч с участием самых популярных игроков.

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2 The International 2019 •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент