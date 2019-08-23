Четвёртый день плей-офф The International 2019. LIVE
Сегодня с чемпионата мира по Dota 2 вылетит ещё три команды.
03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» продолжаются матчи плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн, при этом сумма еще может увеличиться до конца чемпионата. Сегодня, 23 августа, пройдут три серии на вылет и шоу-матч с участием самых популярных игроков.
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