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The International 2019 | Dota 2
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The International 2019, 24 августа — онлайн-трансляция матчей Dota 2

«Чемпионат»
Пятый день плей-офф The International 2019. LIVE
Китайские гранды готовы сделать очередной шаг к дерби в финале.
Киберспорт / The International 2019 0

В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» подходит к кону плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн, при этом сумма еще может увеличиться до конца чемпионата. Сегодня, 24 августа, пройдут три серии, которые определят тройку лучших и первого финалиста.

Источник: «Чемпионат»

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Dota 2 The International 2019 •••
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