Пятый день плей-офф The International 2019. LIVE
Китайские гранды готовы сделать очередной шаг к дерби в финале.
В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» подходит к кону плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн, при этом сумма еще может увеличиться до конца чемпионата. Сегодня, 24 августа, пройдут три серии, которые определят тройку лучших и первого финалиста.
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