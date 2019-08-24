Пятый день плей-офф The International 2019. LIVE

В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» подходит к кону плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн, при этом сумма еще может увеличиться до конца чемпионата. Сегодня, 24 августа, пройдут три серии, которые определят тройку лучших и первого финалиста.