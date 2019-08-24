Второй финал чемпионата мира подряд! Такого не было шесть лет

Действующие чемпионы мира OG сегодня продолжили свою невероятную серию, показав яркую игру в противостоянии с главной надеждой местной публики PSG.LGD. Победа в игре с китайским фаворитом вывела представителей Старого Света в гранд-финал: завтра команда Йохана n0tail Сундштейна будет ждать своего соперника по главной серии в 2019 году.



Путь от неожиданного чемпионства в прошлом году – тогда два важных звена команды, капитан Таль Fly Айзик и опытный швед Густав s4 Магнуссон, перешли в EG за месяц до турнира и превратили европейского гранда в одного из аутсайдеров – до финала этого года вышел невероятно тернистым. Еще в ноябре команду покинул мидер Анатан ana Фам, решив после такого успеха сосредоточиться на учёбе.

Австралиец казался слабым звеном OG, но заменявшие его Пер Андреас Pajkatt Лилль и россиянин Игорь iLTW Филатов сохранить статус лучшей команды мира не смогли. OG с трудом проходили на майнор-турниры и даже в своем регионе оказались слабее и Team Secret, и Team Liquid. В активе коллектива за весь год лишь пара призовых мест – не входящий в основную часть сезона ESL One Katowice и онлайн-турнир WePlay Winter Madness. Оба раза команда проиграла Gambit.

Однако к концу сезона фанатам удалось вернуть надежду на то, что OG удастся достойно провести защиту титула чемпионов The International 2019. В марте команда прекратила эксперименты с мидерами и вернула из инактива Анатана ana Фама – это позволило коллективу войти в топ-8 двух последних мейджоров и отобрать на TI напрямую.



Видимо, OG владеет какой-то уникальной стратегией подготовки к главному турниру года. Фавориты не смогли поймать мету и по привычке готовятся занять топовые места на классе – в это же время Йохан n0tail Сундштейн и компания привезли на первенство мира в Шанхай уникальный стиль, который выделялся с первого дня.

Непривычные для соперников персонажи, смена ролей и новые стратегии позволили сразу захватить лидерство в группе, а затем не менее удачно преодолеть два раунда в верхней сетке, оставив не удел других западных фаворитов в лице Evil Geniuses и Team Secret.

И все же перед матчем с PSG.LGD уверенности в собственной победе у OG было немного. Китайского гранда на домашней арене в Шанхае поддерживал весь стадион, да и сама команда не дала ни единого повода усомниться в силе своих стратегий. После крутого группового этапа «ПСЖ» показали сверхуверенную игру против Virtus.pro и Vici Gaming, превратившись в глазах коммьюнити в главного фаворита чемпионата.



Матч за выход в финал получился очень ярким. Обе команды пытались играть на своих сильных сторонах, однако OG это удалось лучше. Европейский коллектив окончательно вернулся на пик формы, наконец-то напомнив самих себя образца прошлого года.

По сути, это уникальный случай. Ранее пробиться в финал удалось лишь самому первому действующему чемпиону The International: NAVI после победы в 2011 еще долго оставались одной из лучших команд планеты. The Alliance сгубила изменившаяся мета, китайские победители играли слишком нестабильно, а EG и Liquid, даже оставаясь чемпионами, не могли справиться с особым вниманием со стороны оппонентов.



Впрочем, завтра у OG есть все шансы даже превзойти достижение «желто-чёрных». Если тем выиграть чемпионат мира дважды подряд так и не удалось, у европейской команды с такой подготовкой есть все шансы оставить себе звание лучшей команды планеты в дисциплине Dota 2.