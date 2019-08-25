Финальный день плей-офф The International 2019. LIVE
Китайский гранд готов сделать очередной шаг к дерби в финале, а OG претендуют на звание первых двукратных чемпионов мира.
03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» подходит к концу плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн. Сегодня, 24 августа, пройдут две серии, которые определят нового чемпиона The International.
- 24 августа 2019
-
17:45
-
14:30
-
13:43
-
13:23
-
12:33
-
11:16
- 23 августа 2019
-
19:29
-
16:24
-
15:41
-
14:29
-
13:15
-
12:31
-
10:55
- 22 августа 2019
-
21:39
-
18:56
-
18:42
-
15:42
-
15:27
-
15:14
-
11:48
-
08:28
- 21 августа 2019
-
17:08
-
16:57
-
14:22
-
14:05
-
07:46
- 20 августа 2019
-
19:49
-
19:16
-
18:58
-
17:38
-
16:25
-
16:06
-
15:01
-
14:56
-
08:10
Партнерский контент