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The International 2019, 25 августа — онлайн-трансляция матчей Dota 2

The International 2019, 25 августа — онлайн
«Чемпионат»
Финальный день плей-офф The International 2019. LIVE
Китайский гранд готов сделать очередной шаг к дерби в финале, а OG претендуют на звание первых двукратных чемпионов мира.
Киберспорт / The International 2019 0

03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» подходит к концу плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн. Сегодня, 24 августа, пройдут две серии, которые определят нового чемпиона The International.

Источник: «Чемпионат»

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Dota 2 The International 2019 •••
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