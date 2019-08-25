Финальный день плей-офф The International 2019. LIVE

Китайский гранд готов сделать очередной шаг к дерби в финале, а OG претендуют на звание первых двукратных чемпионов мира.

03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» подходит к концу плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 34 млн. Сегодня, 24 августа, пройдут две серии, которые определят нового чемпиона The International.