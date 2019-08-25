«Они играют так, будто ими руководит сверхразум». Соцсети о чемпионстве OG

Викрам Редди, известный дота-инсайдер: «Я сделал зелёную подсветку уже давно, но никогда её не использовал… до сегодняшнего момента!»
Род Бресло, известный гейм-консультант: «N0tail не только закрепил за собой статус одного из величайших игроков в Dota, но и стал самым успешным игроком в киберспорте за все время с призовыми почти в 7 миллионов долларов»
Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, которого исключили из Team Liquid за два месяца до турнира неплохо подшутил над своей бывшей командой.
Таинственный разработчик Dota 2 Ice Frog просто ретвитнул свой твит годичной давности.
Студия Maincast коротко, но ясно поздравила новоиспеченных двукратных чемпионов мира.
«OG настоящие!»
Аналитик студии Ruhub Егор JotM Сурков:
Аналитик Кайл Kyle Фридман: «Когда-нибудь скоро дети будут писать статьи о том, как стать чемпионами, и им придется учиться у OG. Чертовски удивительные парни, вы так хороши. Для некоторых Dota — это наука; для вас, ребята, это искусство. Каким-то образом вы нашли себе в состав пять Пабло Пикассо. Красиво. Спасибо OG»
Основатель Vega Squadron Алексей Кондаков:
Комментатор Дмитрий Droog Чумаченко:
Аналитик Дмитрий Inmate Филинов:
Игрок Winstrike Илья Lil Ильюк:
Экс-игрок Empire Андрей Ghostik Кадык:
Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов:
Сергей ARS-ART Ревин обещал покраситься в розовый если OG станут чемпионами, видимо 27 числа обещание будет выполнено.
Ведущий студии Maincast Михаил Olsior Зверев:
Комментатор Роман CaspeRRR Лепёхин:
Комментатор Шэннон SUNSfan Скоттен:
Event-директор Mars Media Димитри GodBlessMali Валлет:
Чемпион The International 2013 Хенрик AdmiralBulldog Анберг: «Счастливая случайность два раза подряд, как это возможно»
Ну, и как не отметить сигнатурочку Ana на Io. Студия RuHub всё сделала за нас.
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