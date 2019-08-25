Все буквально сходят с ума от невероятной игры европейцев, они сотворили историю для киберспорта!

«Они играют так, будто ими руководит сверхразум». Соцсети о чемпионстве OG

Викрам Редди, известный дота-инсайдер: «Я сделал зелёную подсветку уже давно, но никогда её не использовал… до сегодняшнего момента!»

Род Бресло, известный гейм-консультант: «N0tail не только закрепил за собой статус одного из величайших игроков в Dota, но и стал самым успешным игроком в киберспорте за все время с призовыми почти в 7 миллионов долларов»

Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, которого исключили из Team Liquid за два месяца до турнира неплохо подшутил над своей бывшей командой.

Таинственный разработчик Dota 2 Ice Frog просто ретвитнул свой твит годичной давности.

Студия Maincast коротко, но ясно поздравила новоиспеченных двукратных чемпионов мира.

«OG настоящие!»

Аналитик студии Ruhub Егор JotM Сурков:

Аналитик Кайл Kyle Фридман: «Когда-нибудь скоро дети будут писать статьи о том, как стать чемпионами, и им придется учиться у OG. Чертовски удивительные парни, вы так хороши. Для некоторых Dota — это наука; для вас, ребята, это искусство. Каким-то образом вы нашли себе в состав пять Пабло Пикассо. Красиво. Спасибо OG»

Основатель Vega Squadron Алексей Кондаков:

Комментатор Дмитрий Droog Чумаченко:

Аналитик Дмитрий Inmate Филинов:

Игрок Winstrike Илья Lil Ильюк:

Экс-игрок Empire Андрей Ghostik Кадык:

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов:

Сергей ARS-ART Ревин обещал покраситься в розовый если OG станут чемпионами, видимо 27 числа обещание будет выполнено.

Ведущий студии Maincast Михаил Olsior Зверев:

Комментатор Роман CaspeRRR Лепёхин:

Комментатор Шэннон SUNSfan Скоттен:

Event-директор Mars Media Димитри GodBlessMali Валлет:

Чемпион The International 2013 Хенрик AdmiralBulldog Анберг: «Счастливая случайность два раза подряд, как это возможно»

Ну, и как не отметить сигнатурочку Ana на Io. Студия RuHub всё сделала за нас.