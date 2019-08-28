Новая часть FIFA очень крута. Теперь в неё можно играть вечно

Gamescom в Кёльне – одно из самых главных событий мира игр. Разработчики привозят свои лучшие проекты, стараются повысить и без того незаурядный интерес публики к своему продукту. Electronic Arts не стала исключением, пригласив в свою EA Business Lounge огромное количество журналистов, блогеров и других разработчиков, чтобы показать им новую часть FIFA, недавно анонсированную новинку из мира Need for Speed и поделиться новостями о Battlefield, Star Wars и других своих проектах. Мне удалось поиграть в новую часть FIFA и понять, что эта часть невероятно хороша, но в первую очередь из-за нового режима Volta.

Всё та же привычная FIFA

При запуске игры нас встречает Эден Азар из мадридского «Реала», что уже было анонсировано. На других изданиях FIFA 20 будут изображены Вирджил Ван Дейк и Зинедин Зидан. Само меню не претерпело изменений, поменялась лишь цветовая гамма, и появилось окошко нового режима уличного футбола.

Владельцы FIFA потеряли почти миллиард из-за «Ювентуса». Всё дело в Роналду? Также EA нам показали неоднозначные нововведения и отличный режим уличного футбола — Volta Football.

Если говорить о наборе команд, то он привычный, и, как мы уже знаем, в игре не будет «Ювентуса»: туринцы подписали эксклюзивное соглашение с Konami и появятся исключительно в eFootball PES 2020. Но, если не сильно обращать внимание на эмблему «Piemonte Calcio», то она чем-то отдалённо напоминает старую эмблему «Юве».

Россию, как и в прошлом году, представляют «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Разработчики пояснили, что следят за выступлением «Краснодара» и в случае победы южан над «Олимпиакосом» мы сможем увидеть их в игре. Но, увы, они проиграли греческому клубу по сумме двух встреч, и клуб всё-таки не появится в новой части футбольного симулятора.

Что касается изменений, которые анонсировали EA в своём геймплейном ролике, то слово они сдержали. Система прицеливания выглядит целостно и не сильно упрощает геймплей. Динамичные моменты при атаке и защите три в три, один в один или два в два работают исправно. Новая физика мяча сделана тоже без нареканий и оставила только приятные ощущения.

Сам игровой процесс стал заметно медленнее, и разработчики уделили много внимания позиционной игре футболистов. Ещё никогда не была так важна индивидуальная игра, как в FIFA 20. Как я уже говорил, у нас есть запись двух обычных матчей, записать момент с системой прицеливания, к сожалению, не удалось:

Нововведение, которое спасёт игру

Однообразие зачастую съедает приятные ощущения от игры, и разработчики решили сделать невероятно крутой шаг – в игру добавлен режим уличного футбола Volta. Причём представлен не только уличный футбол: режимы 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и полноценный режим футзала! Любой матч можно провести в режиме «без стен», что весьма украсит игровой процесс.

Играть в Volta можно как за профессиональный клуб, так и за свою команду, которую вы создаёте и постепенно развиваете благодаря режиму Volta League. В своей команде вы можете постепенно улучшать командные взаимодействия, вербовать новичков и летать по всему миру и доказывать, что именно ваша команда лучшая на паркете или коробке. И, главное, это не клон Ultimate Team. Разработчики пояснили, что если в онлайн-матчах вы выигрываете матч, то вербуете из команды соперника одного игрока и добавляете его к себе в команду.



Сама игра ощущается невероятно динамично. Если вы играете в режиме «без стен», то игра идёт без остановок и невероятно затягивает. По умолчанию даётся три минуты реального времени на каждый тайм.

Также в режиме будет огромное количество вариантов для кастомизации ваших игроков: жесты, причёски, одежда, залки и так далее.

В Volta донельзя упростили систему финтов, вам нужно лишь зажать два стика, и система сама выберет нужный для ситуации финт. Также упростили и празднования: при нажатии на нужную кнопку система выберет случайное празднование, на которое ранее было необходимо заучивать нужную комбинацию.

К тому же и сюжетная кампания FIFA будет крутиться вокруг этого режима, но никаких подробностей об этом разработчики на gamescom не представили.

Ну и в новый режим мы тоже поиграли:

Превращать новый режим в киберспорт EA пока не планирует, но если игрокам понравится Volta, то разработчикам стоит серьёзно призадуматься. В общем, если говорить о режиме, это настоящее торжество уличного футбола. Шаг с этим нововведением является чуть ли не лучшим решением разработчиков со времён введения в серию Ultimate Team. Свежо, динамично и невероятно круто!