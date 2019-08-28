15 лет счастья. Успешную карьеру футболиста сломал… поход в компьютерный клуб

Зато теперь его хотят заполучить себе лучшие команды мира. И даже одна российская.

Сразу после The International состав азиатской команды Mineski покинул один из самых колоритных игроков про-сцены – Николай Nikobaby Николов. Став свободным агентом, он вышел на трансферный рынок и может пригодиться многим командам, в первую очередь Virtus.pro, которые представляют Россию. Молодой бунтарь, который прошёл через множество тир-2 команд и показал отличный уровень игры на про-сцене Dota 2.

Футбольное прошлое

Родился болгарин в небольшом городке Дупница, который находится на окраине Софии в небогатой семье. В детстве Николай не был заядлым геймером, нормального компьютера у него не было вообще, а главной его страстью был футбол и в нём он делал неплохие успехи. Призывался в сборную Болгарии U16 и даже получал приглашение от софийского ЦСКА.

Но в 15 лет друг притащил его в компьютерный клуб, и по словам самого Nikobaby это перевернуло его мир. Он сказал друзьям, что будет зарабатывать игрой в Dota, но тогда над ним все просто посмеялись. Через полгода с футболом было покончено, а дома появился более-менее сносный ПК.

Родители с предельной агрессией относились к новому увлечению сына и всё время напоминали ему о том, что таким образом он не заработает денег и требовали от него заняться своим образованием. Ради справедливости стоит сказать, что впоследствии Nikobaby брал паузу, чтобы получить образование.

Нелёгкий Dota-путь

Несчитанные часы за игрой не заставили долго ждать своих плодов и уже совсем скоро он нашёл свою первую команду – G2play. На первом же турнире команда Nikobaby выбила из борьбы за кубок Eizo такие команды, как Virtus.pro Polatiry и Complexity. Вскоре Николай перебрался в более сильную команду Basically Unknown, в которой уже играл ныне чемпион The International 2017 – Иван MinD_ContRoL Иванов, которого в последствии убрали из состава.

Не хватит времени, чтобы пересказывать бесконечное количество команд, которые сменил болгарин, но стоит остановится на Effect и СНГ-миксе 20 min afk les, где он играл вместе с лучшим игроком шоу-матча последнего чемпионата мира – SoNNeikO. В составе микса Nikobaby прошёл открытые отборочные к The International 2018, а в закрытых отборочных команда остановилась на 5 месте и покинула турнир.

В составе Effect всё было гораздо труднее. В команду он попал благодаря Ринату KingR Абдуллину, они встретились в матчмейкинге и россиян пригласил Николая в состав. Команда начала играть заметно лучше, но вскоре выгнала болгарина из состава, взяв вместо него Заура Cooman Шахмурзаева.

Объясняя свой уход Nikobaby говорил, что главной проблемой стал языковой барьер. На буткемпе болгарин так и не побывал, организация просто не хотела оплачивать его перелёт. Но с русским языком у парня на данный момент всё вполне неплохо, ещё один аргумент для Virtus.pro в пользу Niko.

Путешествие в Азию

Сезон 2019/2020 начался с поездки в Азию по приглашению греческого игрока Харриса SkyLark Зафириу. Грек верил в потенциал Николая, и они вместе начали играть в составе Clutch Gamers, но после того, как вскрылись проблемы организации, состав был распущен. Николай остался в азиатском регионе для поиска команды. После игр в составе пяти-шести организаций, Nikobaby получил приглашение от команды Mineski, с которыми и поехал покорять Шанхай.

На The International Mineski остановилась на 9-12 месте заработав почти $ 700 тыс. И вот теперь для юного, но уже закалённого болгарина, возможно, откроется новая страница в его карьере. Решаффлы (трансферное окно) в Dota 2 всегда очень интересное зрелище.