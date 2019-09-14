Грандам миллион не нужен. Что не так с главным турниром осени?

Малазийская команда Fnatic готова отказаться от участия в квалификации к первому из пяти мэйджоров (главных турниров сезона). Официально клуб об этом пока не сообщал, но об этом на личной трансляции уже обмолвился новичок команды Ньенгнара 23savage Тирамаханон. Вскоре после огласки игрок удалил запись эфира, но информация уже утекла в Сеть.

Это не первый тревожный звоночек. Ранее о решении пропустить первый мэйджор сезона-2019/20 сообщил лучший клуб Китая PSG.LGD, занявший на домашнем чемпионате мира The International 2019 третье место. По слухам проигнорировать турнир готовы и другие гранды – Team Secret, OG, Vici Gaming и даже российская Virtus.pro.

Но если клубы пока осторожничают (или просто не определились), игроки после августовского The International массово уходят в отпуск. Анонсировал перерыв ставший двукратным чемпионом мира Топиас Topson Таавитсайнен, победитель TI 2017 Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, финалист 2016 года Мартин Saksa Саздов и многие другие.

OG творят историю и становятся двукратными победителями The International! Liquid ничего не смогли противопоставить сумасшедшей игре европейцев и занимают второе место на мировом первенстве.

Чем же так страшен этот мэйджор? Кажется, что ничем: миллион долларов на кону, 16 лучших команд мира (в идеале). Ещё и рейтинговые очки, которые в конце сезона определят участников следующего ЧМ – шансов заработать их всего пять. Пропускать такой ивент как минимум кажется глупым.

Во многом такая ситуация возникла из-за недальновидности авторов Dota 2. Разработчики из компании Valve (они же организаторы сезона) совсем не учитывают, что в традиционном спорте после финиша сезона следует длительная пауза. Игрокам и командам нужно как следует отдохнуть, сделать работу над ошибками и наметить план действий на следующий год.

В системе Dota 2 «на всё про всё» дано чуть больше месяца. А ведь кому-то предстоит собирать команду заново, тестируя десятки игроков и оттачивая взаимодействие. В этом году пауза немного увеличилась – но, как видим, этого все еще недостаточно.

Тем более что есть ещё один, более важный фактор – сам чемпионат мира The International. Вернее сказать, его превосходство над всеми остальными турнирами. Если за победу на мэйджоре можно получить полмиллиона на пятерых, чемпионы мира OG получили сразу $ 15 млн. А ведь за сезон европейская команда ни разу не вошла даже в топ-3.

OG творят историю и становятся двукратными победителями The International! Liquid ничего не смогли противопоставить сумасшедшей игре европейцев и занимают второе место на мировом первенстве.

Такой The International намного важнее даже двух-трёх успешных сезонов подряд, что уже с горечью осознали фанаты и российской Virtus.pro, и европейской Team Secret. Уверенная доминация на протяжении всего года – и провал на чемпионате мира. Так было год назад, так произошло и августе в Шанхае.

Коллективы готовы рисковать всем остальным, чтобы в следующий раз подойти к The International в лучшем состоянии. Даже если это потребует пропуска нескольких ведущих турниров. Это, конечно, обесценивает их статус, но вина в этом лежит только на Valve.

Текущая система позволяет налаживать командные связи хоть весь сезон, а затем уверенно пройти на The International через региональную квалификацию или успех на последнем мейджоре. Финансовые потери также легко восстановить на мировом первенстве.



Другое дело, что усилия необязательно будут оправданы. По похожему сценарию уже пытались действовать в прошлом сезоне Virtus.pro. В российской команде заявляли, что главная задача – подготовка к The International, но сезон «мишки» вновь провели ярко, а на ЧМ игроков VP ждал шокирующий провал. С другой стороны – пример OG, которые не казались основным фаворитом ни в 2018-м, ни в 2019-м. И победили в обоих случаях.



Возможно, это лишь случайность, и клубы готовы проверить это в новом сезоне. Октябрь станет хорошим шансом отдохнуть и со стороны посмотреть на состояние соревновательной Dota 2. Далее будет серия трансферов, которая может укрепить команду к 2020 году. Хорошо это или плохо, увидим лишь через несколько месяцев.