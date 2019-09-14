Новая Call of Duty не выйдет в России. Виновата политика

Вчера, 13 сентября, российские фанаты серии игр Call of Duty встретились с неприятной неожиданностью. Обещанная страница, на которой можно было скачать открытую бета-версию шутера, хотя раньше доступ к тестовому варианту новой Call of Duty: Modern Warfare обещали всем игрокам. В пятницу не получилось даже сделать предзаказ новинки.



Чуть позже данные об игре были и вовсе удалены, а заплатившие деньги пользователи стали получать от техподдержки PlayStation Store письма с извинениями. Компания Sony отметила, что в российском регионе игра на консоли PlayStation не выйдет и предлагала вернуть деньги, но причины раскрывать не стала – сообщение предлагало обратиться к разработчикам Activision Blizzard.

Там, к слову, удивились не меньше игроков. PR-служба сообщила, что игра действительно не появится на PS4 в России, но на других платформах (консоль Xbox One и ПК) найти и купить её все же будет можно. Так почему же Sony приняли решение запретить распространение шутера среди своих пользователей, рискуя репутацией и деньгами?



Ранее игру уже подвергали критике общественные деятели нашей страны. Новая Call of Duty, по их мнению, представляет в хорошем свете организацию «Белые каски». Официально добровольцы из этой команды занимаются спасением мирных граждан в опасных районах Сирии, но правительство России (а также Ирана и самой Сирии) активно критикует организацию. Например, СМИ замечали членов «Белых касок» в рядах вооруженной оппозиции.

Несколько дней назад своей версией произошедшего поделился известный игровой журналист и инсайдер Антон Логвинов. Он считает, что авторы Call of Duty намеренно не раскрывают многие детали сюжетной компании до её выхода и уже вырезали множество моментов, чтобы избежать волны критики – особенно в России.



«Не верю, что хоть при каких-то обстоятельствах то, что есть в этой игре, не вызовет дикий пожар у многих соотечественников. Не могу себе представить, что кто-то нормально отнесётся к тому, что где-нибудь на Украине будет стоять БУК без одной ракеты или что-то произойдёт с каким-то российским городом», рассуждал Антон.



VentureBeat ещё в мае рассказали о другой миссии, действие которой происходит в одной из стран Ближнего Востока (возможно, в Сирии). Вам предстоит в образе молодой девушки спасаться от российских военных, которые запускают в вашей деревне ядовитый газ, а затем убивают вашего отца. Возможно, эта демо-миссия как раз относится к ветке про «Белые каски».

Стоит подчеркнуть, что столь провокационные моменты в игре могут коснуться не только российских вооруженных сил. В своей новой игре Activision не будет стремиться делить всё на чёрное и белое, а персонажи станут более сложными и «морально серыми». Условия игры будут приближены к условиям современных военных конфликтов, и авторы уверяют, что не принимают ни одну из сторон.



«И мы не говорим, что какие-то страны хорошие, а какие-то – только плохие. В нашей игре есть хорошие американцы и плохие американцы, хорошие русские и плохие русские», рассказывал в интервью автор игры Тейлор Куросаки.



Специалисты, впрочем, уверены, что представленные в новой Call of Duty сцены в любом случае не должны стать частью полноценной видеоигры – в отличие от сюжетной хроники, кадры которой сами по себе жестоки, игрок является полноценным участником действий. Именно ему придется нажимать пусть и не на курок, но на кнопку мыши.

В начале августа игроки по всему миру уже оказались встревожены одним из бонусов, который даётся за убийство нескольких соперников подряд в онлайн-режиме. После того, как вы одолеете определенное количество оппонентов в игре по Интернету, сможете скинуть на поле боя контейнеры с белым фосфором – химическим оружием, запрещённым Женевской конвенцией.

Пользователи отметили, что военные преступления – это совсем невесело, и попросили разработчиков еще раз подумать перед включением подобных вещей в игру. Но, судя по всему, это не последняя волна возмущения любителей игр.



Игры серии уже привлекали к себе внимание широкой общественности. К примеру, скандально известная миссия «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2 (вышла в 2009 году), в которой герой должен внедриться в российскую вооруженную группу. Затем команда отправлялась расстреливать мирных людей в аэропорту под видом американцев, чтобы развязать войну между Россией и США.

Несмотря на то, что уровень можно было пропустить, перед стартом миссии появлялось текстовое предупреждение, а сам игрок мог не стрелять по толпе (лишь наблюдать за действиями других террористов), ситуация получила большой резонанс.



СМИ и игроки неоднозначно высказывались о «Ни слова по-русски», а из русскоязычной версии Call of Duty уровень простой убрали.