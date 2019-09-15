Кошмарная суббота «Спартака». Красно-белые проиграли ещё и казахам

Пока на «Открытие Арена» футбольный «Спартак» пропускал второй мяч от «Урала», десятком километров восточнее на центральном стадионе «Динамо» сражался другой красно-белый коллектив. Речь о киберспортивном партнере «Спартака» – организации forZe, которая играла последний матч группового этапа в рамках крупного международного турнира.



Её тоже поддерживает генеральный спонсор московского клуба, на красно-белой форме можно различить знакомый ромбик, а сами геймеры часто проводят со спартаковцами различные мероприятия. Разнится только название, хотя некоторые болельщики называют «Спартаком» и саму forZe.



BLAST Pro Series – один из немногих шансов увидеть в Москве лучшие команды мира по CS:GO. На российский этап серии были приглашены Ninjas In Pyjamas, ENCE и MiBR, которые входят в топ мирового рейтинга. Должна была сыграть на «ВТБ Арена» еще и четвёртая команда мира Team Vitality, но из-за проблем с составом французы в последний момент отказались от поездки.



Зато освободилось место для третьей СНГ-команды. Так помимо приглашённой Natus Vincere на турнир смогли попасть оба финалиста квалификации: и финалист недавнего чемпионата мира AVANGAR из Казахстана, и российская forZe со знакомым красно-белым ромбиком на форме.



Именно они при домашних трибунах показали прекрасную игру в групповом этапе и вышли в финал. Первыми это сделали именно «спартаковцы» – не проиграв ни одной из четырёх игр, forZe обеспечили себе первое место в группе и лишь в последней игре без особой мотивации уступили очки гостям из Бразилии.

Финалисты мейджора в Берлине выбрали более трудный путь. AVANGAR катастрофически начали турнир, потерпев поражения от NiP и forZe, после чего оставили себе лишь одну возможность выйти в финал. Надо сказать, команда с этим прекрасно справилась, хотя могла потерять очки и с NAVI, и с ENCE. В любом случае, подарить московской публике праздник удалось – на международных стартах давненько не было СНГ-финала.



Конечно, многие хотели бы увидеть в решающем матче NAVI. Самая популярная команда в русскоязычном сегменте киберспорта на этом турнире прощалась со своим капитаном – несколько дней назад Данил Zeus Тесленко сообщил о том, что завершает карьеру. Легендарный игрок с 2002 года известен в мире соревновательного Counter-Strike, а «рожденным побеждать» отдал почти девять лет своей карьеры.

Капитан NaVi Zeus завершил карьеру

Жаль, но красивого прощания при домашних трибунах не получилось. Вернее, оно было – на сцене Zeus едва не расплакался, наблюдая за роликом с пожеланиями от известных игроков. Это было действительно красиво – в отличие от выступлений NAVI на турнире. Команда то пыталась играть в своё удовольствие, то была готова разорвать за каждое очко. В сухом остатке – четыре поражения и ничья, последнее место на турнире. Даже шоу-матч с NiP выиграть не удалось.

Проводив Zeus и часть зрителей, которые покинули «Динамо» сразу после поражения NAVI, публика стала готовиться к финалу. Борьба до двух выигранных карт казалась очень равной – даже если один коллектив немного отрывался по очкам, соперники тут же сокращали его до минимума. После двух часов напряжённой борьбы каждая команда выиграла ту карту, которую выбрала – сначала AVANGAR выиграли 16:13 на Overpass, а затем forZe сравняли счёт на Inferno (16:12).



Однако эта суббота была готова стать чёрной для всего «Спартака». Вслед за кошмаром на «Открытие Арена» последовало поражение хоккейного клуба от «Сочи», а ближе к 22:00 свою капитуляцию оформили и forZe. На последней карте у российской киберспортивной команды не получилось вообще ничего – сражение на Dust II закончилось разгромом 6:16.

Зато блистал капитан AVANGAR Джами Jame Али. Российский капитан умудрился только за первый сет финала настрелять 30 фрагов. Он несколько раз вытаскивал раунды в одиночку и в целом по ходу турнира показал потрясающий перфоманс, за что был признан лучшим игроком BLAST Pro Series.

Так или иначе, хотелось бы отметить огромный потенциал обеих команд. AVANGAR уже дошли до финала мейджора и за месяц успели стать одной из самых опасных пятёрок мира. forZe на минувшем чемпионате мира не повезло, но в целом в 2019 году коллектив показывает уверенную игру и одержал несколько ярких побед. Хочется верить, что этот финал не станет последним как для одной, так и для другой СНГ-команды.