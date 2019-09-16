Дзюба хуже Газинского, Зобнин лучше всех. Жаль, что не в реальности

10 сентября открылся сезон спортивных симуляторов – свою версию компьютерного футбола представила японская компания Konami. Новая игра серии называется eFootball PES 2020 и уже доступна на ПК и консолях.

В России к PES особое внимание. Японцы не так давно перехватили у главного конкурента в лице FIFA от Electronic Arts лицензию на использование Российской Премьер-Лиги (в FIFA 20 стоит ждать лишь несколько российских команд, участвующих в еврокубках).

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Первый блин оказался комом – на релизе игроки увидели лишь майские составы РПЛ без Шюррле и Малкома, зато с Зе Луишем и Бекао. Только через два дня вышел патч, исправивший заявки российских клубов на актуальные. Игроки наконец-то получили возможность в полной мере окунуться в реалии отечественной Премьер-Лиги. А заодно и проверить, каких наших игроков лучшими считают японские разработчики.



Логично, что лучшим из россиян стал представитель не РПЛ, а французской Лиги 1 – благо, у «Монако» тоже есть контракт с Konami. Александр Головин имеет рейтинг 84 (у Лионеля Месси, к примеру, 95). При этом больше всего японцы отмечают контроль мяча и короткий пас россиянина.

А вот дальше, согласно данным PESmaster, есть чему удивляться. Вторым по рейтингу в составе национальной сборной идёт игрок «Спартака» Роман Зобнин – показателя 83 нет больше ни у кого. Полузащитник также отметился в лидерах лиги, опережая Сердара Азмуна или Малкома (по 82). С чем связаны надежды японцев, сказать трудно, тем более что сейчас настоящий Роман Зобнин находится не в лучшей форме.



Тройку лучших россиян, по мнению авторов Pro Evolution Soccer, замыкает ещё одна неожиданная фигура – Юрий Газинский из «Краснодара». Рейтинг 82 также имеет защитник ЦСКА Марио Фернандес. Оба футболиста также входят в десятку лучших по лиге.



Примечательно, что недостаток в РПЛ крутых крайних защитников вынудил при составлении символической сборной сместить на фланг Ярослава Ракицкого (82) из «Зенита». Среди других любопытных моментов – японцы явно не согласны с наставником сборной Станиславом Черчесовым и считают Фёдора Чалова лучше Артёма Дзюбы.

Оценивая общий потенциал каждого клуба, Konami логичным образом отдали предпочтение «Зениту» – 80 (столько же, например, у «Валенсии»). Лучшими игроками питерской команды японские игроделы посчитали Барриоса, Азмуна и Малкома. А вот Дзюба получил такой же рейтинг, как Шатов и Иванович.



Авторам игры таланты капитана российской сборной в целом не очень понятны. К примеру, его рейтинг передач – 70, в «Зените» это лишь 15-й показатель наравне с Леоном Мусаевым. Больше у Данила Клёнкина из «Тамбова», столько же у Дмитрия Рыбчинского из «Локомотива», который играет в ПФЛ за «Казанку». Зато в игре в качестве празднования можно выбрать ставший легендарным дзюбинский «бамос».

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Вслед за «Зенитом» по силе состава идёт «Локомотив» (78). Авторы PES высоко оценили способности пары защитников Чорлука-Хёведес, зато оставили приличный разрыв между Миранчуками – Алексей лучше брата на два пункта.



Рейтинг 77 получили три остальных гранда РПЛ – ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». Южный клуб порадовал игроделов своими легионерами, а молодых талантов в Konami почему-то не оценили. К примеру, Шапи-Сулейманов кажется японским специалистом игроком хуже Ильи Кутепова или Кирилла Набабкина. Насколько это правда, оценивать вам.

Совсем не верят авторы PES и в наших вратарей. Сафонов получил оценку 75, Максименко – 73. Для сравнения: у Шунина 76, Нигматуллин и Городов могут похвастать рейтингом 74.



Если опираться на рейтинги от Konami, можно с уверенностью сказать, что «Краснодар» провёл отличную трансферную кампанию (пять новичков входят в топ-10 игроков клуба), а «Спартак» её провалил, исключая Шюррле и Гуса Тиля. Понсе и вернувшийся из аренды Ананидзе получили одинаковый рейтинг 74, столько же у Рассказова и Гапонова. У Мирзова и того меньше – 73, Крала оценили в 71 балл.



У ЦСКА в тройку лучших всё ещё входит Алан Дзагоев (рейтинг 80). Это, кстати, лучше, чем у Акинфеева или Влашича, при этом в игре травмы россиянина не преследуют и он готов сослужить игрокам хорошую службу. Как и Малком с Газинским.