Команда переехала из Европы в Россию, чтобы попасть на ЧМ. И ей это удалось!

15 сентября в Москве прошёл финал Континентальной лиги по дисциплине League of Legends. В решающем матче за титул чемпиона СНГ и путёвку на чемпионат мира сошлись две весьма необычные – по всем параметрам – команды.
Победителем весеннего сплита стала перспективная российская пятёрка Vega Squadron. Коллектив уверенно разобрался с, казалось бы, вечными чемпионами Gambit и яркими EPG, после чего закрепил успех неплохим выездом во Вьетнам на межсезонный международный турнир. Казалось бы, вот он – претендент на летнее чемпионство и путёвку на ЧМ в Европу.
Однако ситуация резко изменилась буквально за пару недель. Из Европы в СНГ неожиданно перебрался топовый клуб Unicorns of Love. Симпатичная команда регулярно открывала будущих звёзд и показывала приятную игру, но вечно оставалась за чертой призёров. За несколько сезонов «единороги» лишь однажды отправились на международный старт, хотя шоу-формат Rift Rivals вряд ли можно считать серьёзным достижением.
Именно в тот самый момент, когда Vega Squadron стала новой надеждой СНГ, руководство Unicorns of Love решилось на кардинальные меры. Результатом стало партнёрство с российской Team Just, которое позволило «единорогам» заявиться в Континентальную Лигу. Цели были поставлены самые высокие – чемпионство и участие в осеннем мировом первенстве.
Разумеется, нашлись и средства. Основателю Unicorns of Love Фабиану Sheepy Малланту удалось переманить сразу трёх из пяти игроков Vega Squadron, а ещё и наставника «акул» Дмитрия Invi Протасова. Состав усилили опытным саппортом Edward с опытом игры в Европе и талантливым болгарским легионером, сам же Фабиан занял пост главного тренера. Получилась команда мечты.
Вряд ли Unicorns of Love тогда рассчитывали, что в решающем матче сплита они встретятся с уже новым составом Vega Squadron – по ходу сезона основным соперником казались опытные Gambit. Однако спорт умеет удивлять, и в финал прошли именно «акулы», которым после массовой миграции в UoL пришлось наспех собирать состав практически с нуля.
Даже по ходу самого финала возникали сомнения: смогут ли бывшие Vega обыграть нынешних? После быстрого разгрома на первой карте казалось, что Unicorns of Love без проблем достигнут своей цели, но в следующих двух сетах «акулы» удивили фаворита. Теперь уже «единороги» оказались в роли догоняющих – соперников от ЧМ отделял один сет.
«Многие ждали, что Unicorns of Love будут в крутой форме и смогут легко победить 3:0», — отметил после финала комментатор матча Никита Coldstar Морозов. — Vega в какой-то степени прыгнула выше головы: команда шикарно провела фазу драфта и уверенно выиграла две карты подряд. В третьем сете был тотальный разрыв, они уничтожили соперника за 15 минут – казалось, что Vega может это выиграть».
К чести фаворита, им удалось вовремя собраться. «Единороги» вовремя нащупали свою игру и в четвертом сете подобрали удачных персонажей – особенно это касается мид-лейнера Льва Nomanz Якшина, который наконец-то получил одного из самых любимых чемпионов Владимира. Несколько ярких игровых моментов в его исполнении в итоге стали одним из основных элементов успеха как в четвёртой, так и в пятой карте.
Unicorns of Love не без труда, но всё же побеждает и в первом же сезоне становится чемпионом Континентальной лиги СНГ. Помимо приятного титула чемпиона, команда заработала кругленькую сумму за победу и главное – право представить регион на мировом первенстве в Европе.
Никита Морозов отмечает, что «единороги», пожалуй, лучший вариант для нашего региона, если говорить о шансах на ЧМ. «Нижняя линия слабее, чем у Vega, но верхняя тройка выглядит сильнее. Кроме того, у команды европейский тренер с большим опытом, который может очень многое дать команде оказаться эффективнее».
Ещё один плюс для команды – европейские корни. Уже совсем скоро Unicorns of Love отправятся на сборы в Берлин, где 2 октября стартует чемпионат мира. У «единорогов» остаётся задел по времени, чтобы успеть потренироваться с другими участниками ЧМ и подготовить новые стратегии. Большие надежды на Фабиана Sheepy Малланта: такой тренер может привести российскую команду к хорошему результату.
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