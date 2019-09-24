«Спидорак». Почему в США россиянина наказали за одно слово

В российском и мировом интернете набирают всё большую популярность личные стримы – трансляции, которые ведут известные и не очень люди. Любой может зарегистрироваться на видеохостинге, настроить компьютер и показать другим людям свою игру, реакции на видео и многое другое.

Крупнейшая платформа для таких стримов – американский сайт TwitchTV – всё чаще оказывается в центре скандалов. В эти дни гремит очередной: московский стример Александр KarmikKoala Иванушкин на очередной трансляции позволил себе слово «спидорак». Московский геймер всегда соблюдал правила и вряд ли ожидал, что администрация усмотрит в его действиях «скрытую гомофобию».



Вообще, на сайте можно употреблять крепкие выражения и вести себя свободно (по сравнению с телевизионными эфирами, например). Дело в другом – после покупки сервиса медиагигантом Amazon модерация стала уделять слишком много внимания защите меньшинств – прежде всего это коснулось расистских, сексистских и гомофобных высказываний на трансляциях пользователей.

Ужесточив наказания за подобные деяния, сайт наткнулся на непонимание со стороны, прежде всего русскоязычного сообщества. Под негласным запретом оказались некоторые слова и выражения, которые в нашем языке не всегда имеют негативный окрас по отношению к конкретным группам людей – но объяснить это модерации сайта не удалось и по сей день.



Стримеру даже необязательно самому нарушать правила площадки – он также должен осуждать любой запретный контент в играх, музыке или в собственном чате. Только в 2019 году блокировки получили киберфутболист Евгений Yozhyk Мостовик, экс-игрок Андрей Dread Голубев (дважды), комментатор Александр JAM Коротков и многие другие.

«Twitch начинает походить на телевизионный эфир. В голове уже список запретов» Интервью с самым популярным стримером СНГ Андреем Dread Голубевым – о «Стрим хате» и вопиющем бане на Twitch.

При этом сам список слов, которые могут оскорбить представителей другой ориентации или расы, нигде не оговаривается. О том, что то или иное ругательство кого-то оскорбляет, стримеры узнают постфактум – на следующий день, как после его использования какой-то известный блогер получает бан канала.

Очередным популярным стримером, попавшим под этот паровоз фонетической безграмотности, как раз и стал KarmikKoala, который специализируется на прохождениях игр на время – спидранах. За свою карьеру он установил несколько мировых рекордов и теперь рассказывает о фишках быстрого прохождения своим зрителям.

Его случай особый. Москвич никаких запретных слов не говорил, никого не оскорблял – но использовал термин «спидорак». В американской компании интерпретировали это как завуалированную гомофобию и заблокировали канал на полтора месяца. Сам Александр утверждает, что таким образом называет подхваченный в Швеции кашель, который мучает стримера уже полтора месяца.

Простить нельзя банить. 7 заповедей Twitch Стримеры делятся советами от сотрудников Twitch о том, как избежать бана за оскорбления, нелицензионную музыку и пиратские игры.

Важно то, что ранее Twitch действовал прямолинейно, порой даже слишком. Тому подтверждение вырванные из контекста запретные слова, независимо от смысловой нагрузки становившиеся причиной бана. Казалось, что американский офис видеохостинга просто не хочет разбираться в ситуации. Теперь получается, что модераторы всё понимают, но интерпретируют слова по-своему.

KarmikKoala же готов к кардинальным мерам. Александр намерен добиваться справедливости в суде (уже общается о перспективах иска с юристами), а также создал петицию, которая должна призвать руководство Twitch действовать более мягко. На момент публикации её подписали более двух тысяч человек.



Кроме того, геймер выразил желание провести одну из следующих трансляций с заклеенным ртом: в знак протеста против жёсткой политики видеохостинга в отношении сообщества. Возможно, к Александру присоединятся и другие стримеры.



Пока же, увы, стоит отметить, что критика российского сообщества в адрес администрации Twitch успехом ни разу не увенчалась. Американский видеосервис под началом толерантной Amazon продолжает блокировки каналов и не отвечает на обвинения.