Наслаждаться игрой этой красотки можно всего за пять долларов в месяц. И да, никто не знает её настоящего имени.

Невероятная Мира не помогла ни одному футболисту. И это их проблемы

Мира — прекрасна и восхитительна. Спорить с этим бессмысленно. И она не жена или подруга футболиста или хоккеиста, поэтому и не помогает им забивать голы, одерживать победы и тратить огромные деньги.

Мира — стримерша, и она скрывает своё настоящее имя. Все знают только её псевдоним. Видимо, потому что в каждой девушке должна быть загадка.

Несколько лет назад популярность в интернете стали набирать видеотрансляции игр – стримы. В 2015 году одна русская девушка тоже решила показать свои геймерские качества зрителям. Сейчас Мира — одна из самых известных русскоязычных стримерш.

Мира начала вести трансляции на видеохостинге Twitch четыре года назад, играя в Hearthstone под псевдонимом mirahs.

Девушка много раз достигала уровня Легенды на американском сервере и действительно очень круто играет в карточную стратегию от Blizzard, пусть в последнее время занимается этим чуть реже.

Сейчас девушка убрала из ника суффикс «hs», но продолжает вести эфиры. Hearthstone Мира сменила на IRL-стримы: на таких трансляциях нет игрового контента, только человек и его окружение.

Друзья, новые места и яркая личность самой девушки, которая привлекает немало зрителей.

Мира родилась и провела детство в Москве, но затем переехала в США. Сейчас девушка живёт там, однако часто приезжает в Россию и много путешествует по другим странам.

По её словам, она думает на двух языках, и это прекрасно помогает девушке находить новых подписчиков во всех уголках мира. Стримы приходится вести то на русском, то на английском.

Трансляции на Twitch бесплатны, но сайт позволяет поддержать девушку специальной подпиской. За пять долларов зритель получит специальный значок и смайлики в чате, а также ряд других бонусов.

Всего пять долларов ради такой красотки…