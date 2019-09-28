Лучшая команда России выбрала неизвестного игрока. Он не стесняется оскорблений

Зато Григоренко тренируется почти круглые сутки и имеет первый номер европейского рейтинга. И да, ему ещё нет 18.

Лучшая российская команда по киберспортивной дисциплине Dota 2 переживает непростые времена. Последние два сезона Virtus.pro уверенно держались в числе лучших и претендовали на победу в каждом турнире. Провал на чемпионате мира в августе всё изменил – главная звезда Роман RAMZEs Кушнарёв уехал в Америку играть за Evil Geniuses, а опытный Павел 9pasha Хвастунов продолжит карьеру в NAVI.

Наши ожидания – наши проблемы. Россияне покинули The International Virtus.pro показали слабую игру начиная с группового этапа, не спасли даже два тренера. Что ждёт команду.

Найти равноценную замену оказалось почти невозможно. Считалось, что в Virtus.pro играют все лучшие игроки русскоязычного региона, а приучившая к постоянным победам команда теперь сама же от этого страдает. Остаться на уровне топ-3 мира новому составу будет невероятно сложно, учитывая почти гарантированное ослабление отдельных позиций.

Надежды на привлечение звёзд оказались оправданы наполовину: уехавший три года назад в США Роман Resolut1on Фоминок возвращается домой. Второй новичок намного интереснее – им стал молодой Егор epileptic kid Григоренко. Он практически неизвестен широкой публике и прежде на профессиональном уровне не играл. Так кто же это и зачем он одной из лучших команд мира?

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Егор родился в 2002 году – ему до сих пор нет 18 лет. Впрочем, прежний керри Virtus.pro тоже раскрылся довольно рано, уже в 16 принимая участие в мейджор-чемпионатах. Однако стоит понимать, что возраст накладывает определённый отпечаток, а отсутствие опыта и стабильности может сказаться в самый важный момент.



Справиться с реалиями профессионального киберспорта молодому таланту должен помочь капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин, который старше новичка на 11 лет. В том, что Solo умеет это делать, сомнений никаких – главное, чтобы Григоренко понимал слова лидера и научился работать в команде.



Пока с этим трудности. В обычных матчах Dota 2, где тиммейты и соперники подбираются случайным образом, epileptic kid уже получил дурную славу. Не слушает партнёров и делает всё по-своему, не стесняется грубых оскорблений и спорит почти по любому поводу.

Кто-то скажет, что он просто очень сильно хочет выиграть. Многие известные киберспортсмены в играх без команды ведут себя крайне агрессивно, но на профессиональной сцене чудесным образом преображаются. Будет ли так с Егором, или он останется среди тех токсичных игроков, которые на про-уровне ничего не показали – зависит только от него. И от того, понимает ли это сам Григоренко.

Новый сезон – новый состав. Пять вариантов трансферной кампании Virtus.pro Впервые за три года нашу лучшую команду по Dota 2 ждут масштабные перестановки.

Важность этого вопроса возрастает, как только мы вспоминаем его роль в новой команде – керри. Споры о том, чья роль в Dota 2 важнее других, не утихнут никогда: но стоит признать, что именно от керри зависит игра команды. Керри-игроки наносят наибольшее количество урона по сопернику, поскольку команда отдаёт им большую часть ресурсов на по ходу игры.

Стоит керри подставиться под удар, недостаточно активно пользоваться пространством в ранней стадии или нажать не ту кнопку – и пятёрка за секунду из лидера превращается в отстающего. От таких игроков ждут стабильно яркой игры и максимальной сосредоточенности в каждый момент матча.

Цена ошибки (сейчас речь о приглашении epileptic kid в команду) действительно велика. Но оно того стоит – сейчас Егор лидирует в европейском рейтинге игроков его позиции. Новичок Virtus.pro показывает сумасшедший уровень, будто играя с читами. Комментатор Виталий Волочай, к примеру, считает, что потенциально он сильнее своего предшественника.



Это неудивительно: молодой талант тренируется едва ли не сутками, уже мелькал на полупрофессиональных турнирах и, как кажется, прекрасно понимает игру. Сейчас он в Virtus.pro на испытательном сроке: многое зависит от того, удастся ли ему быстро адаптироваться и показать свой реальный уровень игры в ближайших матчах. Хочется верить, что к серии внеигровых испытаний Егор готов.