Русская «любовь» против американской «агрессии». Мы ждали этого чемпионата мира

Сегодня в 14:00 мск стартует один из самых важных киберспортивных турниров – чемпионат мира по дисциплине League of Legends. В матче открытия сыграет и представитель нашего региона: Unicorns of Love сразится против третьей команды Северной Америки Clutch Gaming.

Всего на ЧМ «единорогам любви» (именно так можно дословно перевести название нашего коллектива) предстоит провести как минимум четыре матча. На предварительной стадии Play-In 12 коллективов разделены на четыре подгруппы по три команды. Двухкруговой турнир определит восемь участников стыковых матчей, которые в очных поединках (первые места против вторых из другой группы) выявят четвёрку сильнейших. Именно она отправится в основной групповой этап вместе с командами высокого посева.

В этот раз чемпионат мира пройдёт в трёх европейских городах. Основную часть матчей примет Берлин, а игры плей-офф увидят Мадрид и Париж. Участие в турнире примут 24 команды из всех 13 региональных лиг, а призовой фонд составит несколько миллионов долларов.



Выход в топ-16 для Unicorns of Love станет хорошим результатом, уверен эксперт Никита Coldstar Морозов. Действительно, в последний раз в основную сетку попадала ныне канувшая в лету Albus NoX Luna в 2016 году – тогда команда из СНГ неожиданно для всех дошла до четвертьфинала, но турнир начинался как раз с группового этапа.



В следующем году организаторы расширили пул участников до 24 команд, и тогда о ярких поединках с лидерами мировой сцены пришлось забыть. В 2017 году Gambit проиграли все четыре игры Play-In, а в прошлом сезоне обидно уступили Cloud9 в стыковых матчах. Сейчас у UoL есть все шансы сделать то, что предыдущему чемпиону Континентальной лиги СНГ не удалось.

Для русскоязычного коммьюнити Unicorns of Love – команда новая. Ранее «единороги» выступали в европейской лиге (и делали это весьма неплохо), но добраться до трофеев и международных турниров никак не получалось. Решение переехать в Москву и собрать состав для выступления в СНГ-лиге оправдалось: чемпионство в летнем сплите позволило UoL принять участие в чемпионате мира.

Команда переехала из Европы в Россию, чтобы попасть на ЧМ. И ей это удалось! Когда такое вообще бывало?

Смертельной группу А назвать нельзя – по мнению Никиты Coldstar Морозова, это скорее относится к тройке под литерой D. «Баланс групп весьма неоднозначен.



В группе D собрались по сути самые сильные команды из каждой корзины (СНГ и Турция примерно на одном уровне). В то же время в группе C – потенциально самые слабые».

У Unicorns of Love ситуация иная. Придётся побеждать и MAMMOTH, которые способны удивить, и Clutch Gaming. Американская команда играет очень агрессивно и действует примерно также, как и российский коллектив – будет нелегко. В то же время второе место выведет «единорогов» на победителя другой группы, и шансов пройти дальше почти не будет.

«Если мы выйдем с первого места, то, скорее всего, попадём на команду из 2 или 3 корзины. В таком случае шансы очень хорошие, должно быть максимально комфортно», рассуждает наш эксперт. Пожалуй, самым неприятным вариантом жеребьёвки станет встреча с DAMWON из Кореи, которые способны добраться до полуфинала – в остальном же авторитетов для UoL быть не должно.



Расписание матчей Unicorns of Love в стадии Play-In:



2 октября, 14:00 – Unicorns of Love против Clutch Gaming;



2 октября, 16:00 – Unicorns of Love против MAMMOTH;



4 октября, 13:00 – Unicorns of Love против Clutch Gaming;



4 октября, 15:00 – Unicorns of Love против MAMMOTH.