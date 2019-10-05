Мир за неделю влюбился в Джикию и Смолова. Русские футболисты в тренде

Экономика виртуального футбола в FIFA 20 немного походит на реальное положение дел: разве что разброс цен немного иной. Чтобы собрать команду звёзд, придётся серьёзно потратиться – к примеру, Криштиану Роналду обойдётся вам в полтора миллиона монет: за эти деньги можно собрать несколько команд уровня «Монако» или «Байера». Или купить 150 карточек Николы Влашича.

Тем, кто реальных денег (или большого количества времени) в игру не вкладывает, получить игроков такого калибра намного сложнее. На счастье, набрать игроков для своей команды можно и тем, кто просто играет в своё удовольствие. Одних сама игра дарит в обмен на достижения или внутриигровую валюту, других за ту же валюту можно перекупить у других геймеров.

Ситуация на трансферном рынке FIFA 20 все же куда проще, чем в реальном мире. Если у вас есть достаточно денег, вы можете заполучить любого футболиста – не нужно никаких переговоров. А поскольку игроков в FIFA куда больше, чем настоящих команд, Месси и Роналду могут встречаться в сотнях или тысячах экземпляров.

Может, потому геймеры забывают о большинстве реальных футболистов при наборе своей команды, выбирая только лучших. Российские футболисты в индивидуальном плане уступают многим конкурентам и раньше довольно редко пользовались спросом геймеров. До этого года.

Одним из первых в прицел попал центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия. Как оказалось, в FIFA 20 у капитана «красно-белых» неплохая скорость: авторы игры оценили этот параметр в 82 балла. Для сравнения, Лука Модрич получил 74, а ван Дейк – 77. К тому же Джикия неплох в силовой борьбе (физическая сила – 86) ив подкатах.

Стоит карточка Джикии всего 750 монет – в комментариях защитника российской сборной считают едва ли не лучшим вариантом для старта. Скорее всего, накопив порядочную сумму, игроки со временем заменят его на звезду АПЛ и Примеры, однако в первые недели Георгий остаётся очень востребованным футболистом за очень низкую цену. Затем он может стать крепким игроком запаса или ротации.

Одной из причин этого – как и дефицита внимания к нашим игрокам в целом – является отсутствие в FIFA 20 РПЛ. При формировании команды важны не только показатели самих игроков, но и сыгранность. Игроки на соседних позициях должны представлять одну команду, нацию или хотя бы лигу, а условному Джикии могут помочь лишь игроки «ЦСКА» и «Локомотива».

Выбор небольшой, и чтобы получить пространство, геймеры чаще делают ставку на костяк из АПЛ или другой топовой лиги. Впрочем, у Джикии в этой FIFA тоже есть неплохие связки: на старте карьеры можно выбрать на его фланг Марио Фернандеса или вообще составить треугольник Джикия – Фернандес – Зобнин, который позволит поднять уровень взаимодействия как в защите, так и при построении атак.

К слову, Марио тоже крайне востребован: некоторые даже сетуют на то, что из-за смены паспорта его не получается поставить в состав с другими бразильскими игроками.

Зато выходит с Джикией и с еще одним российским талантом для старта в FIFA 20. Речь о форварде «Локомотива» Фёдоре Смолове. Общий рейтинг 80 и стоимость в 1000 монет для нападающего, к тому же сыгранного с крайним защитником – очень хороший вариант. У Смолова хороший удар (хуже всего пенальти), а также высокий уровень владения мячом и игры слабой ногой.

И всё же очень жаль, что российских игроков в FIFA 20 слишком мало. Только это останавливает некоторых геймеров от того, чтобы добавить нескольких игроков РПЛ в свой состав. Джикии для сыгранности нужен еще и хороший вратарь (Акинфеев или Селихов), а к Смолову очень хочется прикупить Гжегожа Крыховяка – но тот стоит в десять раз больше. Приходится искать варианты.

Возможно, ситуация чуть поменяется, если в игру таки добавят участников Лиги Чемпионов «Зенит» и «Краснодар». Те же Смолов и Джикия получат ещё несколько крутых партнеров – правда, вместе с этим вырастет и цена на них. Лучше вместе с игроками из разных стран мира покупать Джикию сейчас: он в любом случае пригодится почти любой команде в этой версии FIFA.