Маша – талисман лучшей команды России. В неё влюблены тысячи болельщиков

В конце 2016 года главная киберспортивный клуб России Virtus.pro объявила о поиске новой ведущей для командного YouTube-канала. Вскоре была представлена Мария Mrs. Marple Ермолина – она отправилась с командой на крупный турнир в Бостоне, а вскоре стала неотъемлемой частью команды. И остаётся ей до сих пор.
Мария переехала в Москву шесть лет назад из Улан-Удэ. Найти работу по специальности удалось не сразу – девушка работала ассистентом продюсера, а затем чудом устроилась бэк-вокалисткой. Сейчас Mrs. Marple рассказывает, что вряд ли смогла бы пройти столь сложный путь ещё раз.
В 2016 году Мария Ермолина работала на канале «О2» ведущей авторской программы, однако однажды заглянула на кастинг в Virtus.pro – и изменила свою жизнь, окунувшись в киберспорт.
Перед чемпионатом мира The International 2018 по Dota 2 в Канаде Мария покрасила волосы в цвета обновлённого логотипа Virtus.pro.
За три года в киберспорте Mrs. Marple удалось понять аудиторию киберспорта. Сейчас командные блоги Virtus.pro с её участием ждут тысячи болельщиков команды. Мария ездит с геймерами на крупные турниры и сборы, рассказывая о всех нюансах. Она же ведёт развлекательные рубрики с участием игроков.
Помимо этого, Mrs.Marple открыла свой канал, в котором публикует обширные интервью с самыми известными киберспортсменами и стримерами. В основном каждый ролик набирает более полумиллиона просмотров.
Два года назад Мария Ермолина отметилась публикацией в одном из известнейших журналов для мужчин.
Маша стала настоящим другом не только фанатов, но и игроков. Она постоянно поддерживает геймеров и отлично мотивирует, помогает команде. Игроки не раз отмечали положительное влияние ведущей YouTube-канала на общую атмосферу.
Несколько раз Mrs. Marple выступала в роли ведущей на крупных киберспортивных турнирах – например, на последнем мейджор-турнире EPICENTER в Москве.
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