Самые ожидаемые игры в 2020 году. Пропустить их нельзя

После серии крутых релизов прошлого года (вспомним хотя бы God of War, продолжение Red Dead Redemption или Far Cry 5) в 2019 году геймерам дали время отдохнуть. Да, в этом году тоже были очень крутые игры, но всё же в следующем мир виртуальных развлечений ждёт большой прорыв.

Сразу несколько громких новинок анонсированы уже сейчас: при этом стоит отметить, что большая часть из них появится в начале года. Помимо игр, представленных ниже, геймеров наверняка ещё ждёт несколько приятных сюрпризов, которые поступят в продажу летом или осенью 2020 года.

The Last of Us Part II – 21 февраля 2020

История о глобальной эпидемии должна была получить своё продолжение – и вот оно. Главный герой первой части отойдёт на второй план, а его место займёт Элли, которая тогда управлялась компьютером. Если символом игры 2013 года стала любовь, то лейтмотив новой – ненависть.

Полностью переработан и игровой процесс The Last of Us. Это всё ещё яркий приключенческий боевик, но на сей раз элементы стелса и выживания будут играть более важную роль. Причина – попытки создать напряжённость, которую авторы приняли решение поставить во главу угла. Так же как интерактив и реализм.

Watch Dogs: Legion – 6 марта 2020

Третья игра серии про тусовку хакеров, которая противостоит целым корпорациям и не боится ни полиции, ни мафии, ожидается с большим интересом. В целом Watch Dogs остаётся таким же, как и раньше – открытый мир с кучей возможностей, большое количество хакерских штучек (от взлома телефона прохожих до управления самой разной техникой) и немного спорная кампания.

В прошлых играх геймеры нашли несколько неудачных моментов. Устаревший сленг персонажей, будто герои общаются приколами из 2000-х, как и однообразные миссии, подпортили игре оценку. На сей раз авторы постарались, чтобы Watch Dogs действительно хотелось пройти. Геймеры ждут кучу крутых фишек – например, выбор из 17 персонажей. Если один умирает, придётся выбирать другого.

Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020

На роль главной новинки следующего 365-дневного цикла претендует новинка от компании CD Projekt RED. Авторы серии игр про Ведьмака решили попробовать что-то абсолютно новое: действия Cyberpunk 2077 происходят в Калифорнии будущего. Главного персонажа игрок сможет сделать сам – меняется не только пол или внешность, но также предыстория человека по имени Ви.

Упор будет сделан на нелинейность сюжета: одной и той же цели можно будет достичь разными путями – в зависимости от выбора геймера и особенностей персонажа. Сами авторы определяют Cyberpunk как полноценную ролевую игру. Открытый мир будущего, свобода действий и множество крутых элементов разных жанров в одной игре – вот почему «киберпанк» ждут по всему миру.

Ну и, конечно же, Киану Ривз в одной из главных ролей.

Dying Light 2 – весна 2020

Мир будущего, впрочем, может быть совсем иным. Пять лет назад польская Techland пофантазировала на тему зомби-апокалипсиса – получилась самая успешная игра в истории компании. Весной игроков ждёт продолжение истории о том, как выжить в охваченном страхом городе и спасти весь мир (действия происходят через 15 лет после событий первой части).

Авторы обещают игрокам открытый мир, по размерам в несколько раз превышающий все локации первой Dying Light – он будет меняться в зависимости от принятых геймером решений. Из экшена полностью убрали огнестрельное оружие, зато общий пул будет достаточно широк, от крюка-кошки до молотка.

Vampire: The Masquerade, Bloodlines 2 – первый квартал 2020

Ещё одно продолжение легендарной игры: правда, в этом случае первая часть вышла аж в 2004 году. Однако Bloodlines до сих пор остаётся безумно атмосферной игрой с довольно неплохим геймплеем и захватывающим сюжетом, который оставалось лишь грамотно развить в продолжении. Тайное общество оборотней и других фантастических существ оказалось прекрасной и свежей идеей.

Главным героем станет слабый вампир, который был обращен во время массового превращения людей. У него почти нет сверхъестественных способностей, однако персонаж оказывается в центре противостояния вампирских кланов и должен сделать правильный выбор. Судя по демо, авторам удалось улучшить графику, не сбиться с пути в сценарной части и добавить крутые фишки последних лет – для продолжения The Masquerade этого уже достаточно.

И многие другие

Разумеется, это далеко не все новинки 2020 года. Геймеры ждут ещё десятки крутых продуктов – например, поклонников комиксов больше всего интересует приключенческая игра про «Мстителей» Marvel's Avengers, которая выйдет в мае.

Кому-то не терпится увидеть продолжение милой игры про духа Ори – Ori and the Will of the Wisps. Есть свои фанаты у Wasteland 3 или ремейка седьмой части Final Fantasy.

Следующий год может стать прорывным в игровой индустрии: по крайней мере, на это дают надежду трейлеры и инсайды. Как будет на самом деле, получится узнать только после выхода игр. Впрочем, иногда после ярких анонсов они и разочаровывали геймеров.