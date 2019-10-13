Самые ожидаемые игры в 2020 году. Пропустить их нельзя

После серии крутых релизов прошлого года (вспомним хотя бы God of War, продолжение Red Dead Redemption или Far Cry 5) в 2019 году геймерам дали время отдохнуть. Да, в этом году тоже были очень крутые игры, но всё же в следующем мир виртуальных развлечений ждёт большой прорыв.
Сразу несколько громких новинок анонсированы уже сейчас: при этом стоит отметить, что большая часть из них появится в начале года. Помимо игр, представленных ниже, геймеров наверняка ещё ждёт несколько приятных сюрпризов, которые поступят в продажу летом или осенью 2020 года.
The Last of Us Part II – 21 февраля 2020
История о глобальной эпидемии должна была получить своё продолжение – и вот оно. Главный герой первой части отойдёт на второй план, а его место займёт Элли, которая тогда управлялась компьютером. Если символом игры 2013 года стала любовь, то лейтмотив новой – ненависть.
Полностью переработан и игровой процесс The Last of Us. Это всё ещё яркий приключенческий боевик, но на сей раз элементы стелса и выживания будут играть более важную роль. Причина – попытки создать напряжённость, которую авторы приняли решение поставить во главу угла. Так же как интерактив и реализм.
Watch Dogs: Legion – 6 марта 2020
Третья игра серии про тусовку хакеров, которая противостоит целым корпорациям и не боится ни полиции, ни мафии, ожидается с большим интересом. В целом Watch Dogs остаётся таким же, как и раньше – открытый мир с кучей возможностей, большое количество хакерских штучек (от взлома телефона прохожих до управления самой разной техникой) и немного спорная кампания.
В прошлых играх геймеры нашли несколько неудачных моментов. Устаревший сленг персонажей, будто герои общаются приколами из 2000-х, как и однообразные миссии, подпортили игре оценку. На сей раз авторы постарались, чтобы Watch Dogs действительно хотелось пройти. Геймеры ждут кучу крутых фишек – например, выбор из 17 персонажей. Если один умирает, придётся выбирать другого.
Cyberpunk 2077 – 16 апреля 2020
На роль главной новинки следующего 365-дневного цикла претендует новинка от компании CD Projekt RED. Авторы серии игр про Ведьмака решили попробовать что-то абсолютно новое: действия Cyberpunk 2077 происходят в Калифорнии будущего. Главного персонажа игрок сможет сделать сам – меняется не только пол или внешность, но также предыстория человека по имени Ви.
Упор будет сделан на нелинейность сюжета: одной и той же цели можно будет достичь разными путями – в зависимости от выбора геймера и особенностей персонажа. Сами авторы определяют Cyberpunk как полноценную ролевую игру. Открытый мир будущего, свобода действий и множество крутых элементов разных жанров в одной игре – вот почему «киберпанк» ждут по всему миру.
Ну и, конечно же, Киану Ривз в одной из главных ролей.
Dying Light 2 – весна 2020
Мир будущего, впрочем, может быть совсем иным. Пять лет назад польская Techland пофантазировала на тему зомби-апокалипсиса – получилась самая успешная игра в истории компании. Весной игроков ждёт продолжение истории о том, как выжить в охваченном страхом городе и спасти весь мир (действия происходят через 15 лет после событий первой части).
Авторы обещают игрокам открытый мир, по размерам в несколько раз превышающий все локации первой Dying Light – он будет меняться в зависимости от принятых геймером решений. Из экшена полностью убрали огнестрельное оружие, зато общий пул будет достаточно широк, от крюка-кошки до молотка.
Vampire: The Masquerade, Bloodlines 2 – первый квартал 2020
Ещё одно продолжение легендарной игры: правда, в этом случае первая часть вышла аж в 2004 году. Однако Bloodlines до сих пор остаётся безумно атмосферной игрой с довольно неплохим геймплеем и захватывающим сюжетом, который оставалось лишь грамотно развить в продолжении. Тайное общество оборотней и других фантастических существ оказалось прекрасной и свежей идеей.
Главным героем станет слабый вампир, который был обращен во время массового превращения людей. У него почти нет сверхъестественных способностей, однако персонаж оказывается в центре противостояния вампирских кланов и должен сделать правильный выбор. Судя по демо, авторам удалось улучшить графику, не сбиться с пути в сценарной части и добавить крутые фишки последних лет – для продолжения The Masquerade этого уже достаточно.
И многие другие
Разумеется, это далеко не все новинки 2020 года. Геймеры ждут ещё десятки крутых продуктов – например, поклонников комиксов больше всего интересует приключенческая игра про «Мстителей» Marvel's Avengers, которая выйдет в мае.
Кому-то не терпится увидеть продолжение милой игры про духа Ори – Ori and the Will of the Wisps. Есть свои фанаты у Wasteland 3 или ремейка седьмой части Final Fantasy.
Следующий год может стать прорывным в игровой индустрии: по крайней мере, на это дают надежду трейлеры и инсайды. Как будет на самом деле, получится узнать только после выхода игр. Впрочем, иногда после ярких анонсов они и разочаровывали геймеров.
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
16:31
- 9 октября 2019
-
12:50
-
00:57
- 8 октября 2019
-
22:25
-
16:31
-
11:01
- 7 октября 2019
-
14:47
- 28 сентября 2019
-
17:46
-
16:26
- 25 сентября 2019
-
21:45
-
14:30
- 24 сентября 2019
-
16:39
- 23 сентября 2019
-
23:10
- 20 сентября 2019
-
19:00
-
16:34
-
12:53
- 19 сентября 2019
-
15:38
-
14:36
- 18 сентября 2019
-
11:58
- 17 сентября 2019
-
23:06
-
18:30
-
17:57
- 16 сентября 2019
-
16:13
- 15 сентября 2019
-
21:46
-
20:22
-
13:45
-
13:33
- 14 сентября 2019
-
17:47
- 13 сентября 2019
-
16:37
- 9 сентября 2019
-
17:40
- 8 сентября 2019
-
22:16
- 7 сентября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00