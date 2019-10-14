Судьи лишили россиянина финала за глупую ошибку. Но он её не совершал

Финал европейской части престижного турнира GrandMasters омрачил небольшой скандал. Российский игрок Владислав SilverName Синотов после серии побед казался одним из фаворитов, но вылетел в полуфинале. Это случилось в том числе из-за глупой ошибки, которая привела к техническому поражению во втором сете.

Сам игрок после турнира отметил, что даже подумать не мог о подобном – Владислав считает, что сделал всё правильно и даже несколько раз перепроверил себя. Как такое могло произойти и на ком в итоге лежит вина за поражение SilverName в крайне важном для него матче?

Правила турниров по компьютерной карточной стратегии Hearthstone предполагают, что игроки заранее отправляют организаторам составленные колоды (свои варианты набора карт для официальных матчей), которые должны соответствовать ряду требований. Добавлять другие карты после начала турнира нельзя: именно это правило и нарушил SilverName.



Как только судьи заметили несоответствия, россиянину засчитали поражение в сете, уже второе, в полуфинальной серии против немца Кевина Casie Эберляйна. Чуть позже Владислав подробно рассказал о случившемся в своей группе во «ВКонтакте». Оказалось, что всё не так просто, как кажется.



SilverName уверяет, что собирал колоды ещё позавчера и несколько раз перепроверил все наборы перед официальными матчами. Каким образом в предоставленной организаторами из Blizzard учётной записи оказалась лишняя карта, игрок не понимает.

«Говорить, что кто-то зашёл на аккаунт и подменил карты, глупо. Аккаунт не мой, а Blizzard, поэтому я не стал спорить, просто принял это решение и заменил их. Даже подумать не мог, что такое может произойти. Я был полностью уверен», — отметил российский игрок в своём посттурнирном блоге.

Вместе с этим Синотов признался, что получил хороший жизненный урок. Этого можно было бы избежать, если бы SilverName ещё раз проверил колоды перед сегодняшними матчами. Стоит ли тратить на это время, если ты на сто процентов уверен в том, что всё соответствует правилам? Ответ, видимо, всё равно положительный.



Как это вообще могло произойти, непонятно. Организаторам турнира и одновременно разработчикам игры Blizzard такие подлоги вряд ли нужны. А если и нужны, трюк мог бы не сработать, реши Владислав лишний раз всё перепроверить. Сам игрок вряд ли стал бы оправдывать свою ошибку таким образом. Наконец, технический сбой тоже кажется крайне нереалистичным вариантом.

Медиаменеджер Team Spirit – за эту команду выступает россиянин – уверяет, что текущая система регистрации рано или поздно должна была дать сбой. Марк Авербух даже предложил вариант, который в подобных случаях чётко разделял бы ответственность игрока и организаторов турнира.



«Нужно оставить только одну форму заявки колоды – через почту, после чего администраторы турнира сами составляют колоды и перед матчем отдают аккаунт игроку. Даже если игрок допустит ошибку, она не приведёт к техническому поражению, а если ошибку допустит организатор, то матч всегда можно будет начать заново», — рассуждает Марк.



Прислушаются ли Blizzard к нашему менеджеру и будут ли дополнительно изучать ситуацию, пока неизвестно. А пока победителем регионального отбора объявлен Casie, который после победы над SilverName разделался с норвежцем Каспером Hunterace Нотто. Он получит $ 6 тыс. и место в финале GrandMasters 2019. Российский игрок заработал $ 5 тыс.