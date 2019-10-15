Игрок хочет продать место в сборной России. Нешуточный скандал

Ситуация в сборной России похожа на настоящую катастрофу. Один из членов национальной команды, как считают многие, явно не соответствует её уровню, но уступать место другим отказывается – зато ждёт «предложения» от «серьёзных дядек». Речь, скорее всего, идёт о финансовом вознаграждении, которое бы позволило игроку покинуть сборную не с пустыми руками.

Плюсом (или, скорее, минусом) к этому – его же конфликт с запасным команды. В это же время второй игрок основы уже задумывается о том, чтобы покинуть сборную. Благо есть третий, который штампует победы и тащит нашу сборную дальше и дальше по турниру.

О чём, собственно, речь?

О киберспорте. Конкретнее — о StarCraft 2. Здесь, как и в других киберспортивных дисциплинах, сборных изначально нет. Перед турнирами национальных команд они каждый раз собираются заново – иногда состав определяют выбранные организаторами специалисты, в других случаях игроков своей сборной определяют зрители. Именно эта система и сыграла злую шутку с российской командой.



Победу в голосовании неожиданно одержал не профессиональный игрок, а стример под ником MEDOED. За него проголосовали зрители его канала, которых оказалось достаточно (больше голосов лишь у семерых во всём мире). Справедливым отбором, впрочем, это не назовёшь – по уровню игры Вячеслав серьёзно уступает соперникам.



А один из лучших игроков страны Алексей Strange Соляков из-за этого оказался в рейтинге лишь четвёртым. Место в запасе не устроило как российских фанатов StarCraft 2, так и самого игрока. На своей трансляции Соляков рассказал, что к голосованию не подходят достаточно серьёзно, а от этого страдает весь турнир. И послал MEDOED в определённое место.



«Ну куда ты лезешь? Иди играй со зрителями, рассказывай, какой ты топ-игрок, людям, которые в этом ничего не понимают», — ещё в июле заявил Алексей. Когда оказалось, что MEDOED с большим отрывом победил, Strange отказался от места в составе в пользу перспективного Ивана Vanya Чепурнова.

Увидеть в деле 18-летнего таланта было бы очень круто – зрители стали просить отказаться от места в сборной победителя голосования MEDOED в пользу Vanya. Ответ удивил: стример на прямую замену не согласился, зато успел намекнуть, что готов распрощаться с местом в составе в обмен на хорошее предложение.



«Давайте знаете как сделаем, раз вы такие крутые? Если вы реально крутые дядечки, то у меня будет для вас предложение, которое вас заинтересует, – как раз то, что вы хотите. Но я уверен, что на него вряд ли кто-то согласится. Вы только говорить умеете, а надо доказать делом», — рассуждал игрок сборной на трансляции. Чуть позже он ещё раз сделал похожий намёк.

Первым нервы не выдержали у партнёра по команде. Один из самых известных игроков страны Павел Brat_OK Кузнецов заявил, что сам готов уступить место Vanya, если этого не сделает MEDOED. Тот пока не ответил и, кажется, будет отстаивать свою позицию до последнего.

В сообществе StarCraft 2 разгорелась жаркая дискуссия по этому поводу. Комментатор с огромным стажем Алексей Трушляков признался, что ни разу не видел такого позора. Главная проблема в том, что тренера или руководителя у сборной просто нет – только три игрока и запасной. Меры принимать просто некому, а организаторы турнира Nation Wars о происходящем, видимо, не в курсе.



В то же время часть зрителей призывает оставить всё как есть и не давить на сборную. Россия пока побеждает в основном за счёт Никиты SKillous Гуревича – в группе H свои матчи выигрывал только он, что позволило команде попасть в топ-16 и продолжить борьбу. В квартете А наша сборная сыграет с Канадой, Тайванем и Италией. В каком составе и при какой атмосфере, пока совсем не ясно.