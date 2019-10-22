Так Лев Яшин лучший вратарь или нет? Теперь это точно известно!

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого голкипера Льва Яшина. На протяжении многих лет Чёрный Паук остаётся единственным вратарём, который получил «Золотой мяч». Подвиги легенды мирового футбола помнят и чтут до сих пор.



Однако среди специалистов и простых болельщиков всё чаще разгораются дискуссии о том, смог бы Лев Иванович так же хорошо проявить себя в профессиональном футболе XXI века. Ведь за 50 лет спорт №1 сделал несколько шагов вперёд и игра голкипера с тех пор сильно изменилась.

К счастью, шанс проверить навыки Льва Яшина против современных гениев футбола всё же есть. В этом поможет компьютерная симуляция – игра FIFA 20, в которую во второй раз подряд добавили модель самого известного в мире вратаря. Вместе с другими легендами прошлых лет он может принимать участие в онлайн-матчах наравне с современными футболистами.

В играх серии FIFA уже несколько сезонов назад можно было найти команду звёзд прошлых лет. Идея пришлась по душе большинству геймеров, хотя состав Classic XI футбольных болельщиков с опытом разочаровывал. Яшина, Роналдо и других легенд там не было – зато можно было сыграть за Роже Миллу или Виктора Онопко. А два года назад команду и вовсе убрали из футбольного симулятора.

Зато в следующую версию игры FIFA 18 добавили специальные карточки для основного режима – теперь легендарных игроков можно было включить в собственную команду вместе с лучшими футболистами современности. Первыми иконами стали Пеле, Марадона, Тьери Анри, Роналдо. И, разумеется, Лев Яшин.

Сейчас таких карточек намного больше. Одних вратарей стало четыре, но даже Йенс Леманн, Эдвин ван дер Сар и Петер Шмейхель по показателям серьёзно уступают Яшину. Как, кстати, и современные звёзды вратарского цеха Ян Облак и Алисон.



Рейтинг Льва Яшина – 94, и такого показателя не достигал ни один голкипер за всю историю FIFA. В текущей версии нашлось лишь четыре футболиста, которых разработчики оценили выше: это Пеле, Марадона, Роналдо и Зидан.

Лучшие карточки вратарей в FIFA 20

Особенно разработчики компьютерной игры отметили рефлексы, выбор позиции и, разумеется, прыжки в исполнении Чёрного Паука. При этом кажется вполне логичным, что Лев Яшин уступает современным голкиперам в скорости или игре ногами – сейчас эти параметры играют более важную роль, чем 50 лет назад.



Что же до игровых качеств компьютерной модели, то она действительно соответствует самым высоким параметрам. Виртуальный Яшин тащит мёртвые мячи как с ближней, так и с дальней дистанции, здорово выбирает позицию и контролирует отскок – забить ему в онлайн-режиме порой оказывается почти невозможно.

При этом геймеры отмечают, что в FIFA 20 Лев Яшин серьёзно отличается от остальных вратарей, чего раньше не было. Перед выходом новой части авторы поработали над уникальным стилем некоторых футболистов, и сейчас в действиях вратаря можно угадать «чёрного паука»: его перемещения по штрафной и отличную реакцию.



Судя по всему, талант Льва Яшина не остался бы без внимания широкой общественности и в современном футболе – как показывает компьютерная симуляция, у легенды советского футбола были все необходимые для этого качества.