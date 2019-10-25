Овечкин – не лучший. Даже среди русских. И это точно

В Канаде считают, что Александр Великий не так уж и велик. И доказывают это.

Осень – время выхода новых спортивных симуляторов. Для тех, кто следит за реальным футболом или хоккеем, всегда особенно интересно наблюдать, как оценят те или иные свершения реальных спортсменов авторы FIFA и NHL. Вот подоспела и новая версия компьютерного хоккея NHL 20.



Поиграть за наших всегда приятно, особенно когда русские спортсмены – одни из лучших в игре. Впрочем, Александр Овечкин даже такими показателями остался недоволен и пообещал прибавить, чтобы стать лучшим. Пока он не лидер даже среди российских игроков.

Овечкин пообещал прибавить, узнав свой рейтинг в NHL20

Всего в NHL 20 представлены около 30 российских хоккеистов – не хватает, к примеру, Никиты Гусева. Возможно, его просто не успели включить в игру и добавят в следующих обновлениях, но в начальной версии нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» отсутствует.

Как ни странно, лучший из наших вовсе не Александр Овечкин. У него такой же общий рейтинг (92), как и у форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, но в рейтинге на официальном сайте NHL 20 он расположился на одну позицию ниже. В общем списке наши парни занимают третье и четвёртое места, уступая Сидни Кросби и Коннору Макдэвиду.

Авторы игры уверены, что Кучеров увереннее чувствует себя на коньках – параметры ускорения, ловкости и скорости у него на несколько пунктов выше, чем у Ови. В свою очередь капитан «Вашингтона» имеет более высокий баланс при катании.

Звёзды футбола угрожают FIFA. Из-за того что их недооценивают Речь не о деньгах, а об умении играть в футбол. И угрозы, похоже, действуют.

Все остальные параметры если не одинаковы, то очень близки. Кроме физической формы, за которую Кучеров получил лишь 3,5 звезды из 5. Одно из самых слабых мест Никиты, по мнению авторов, умение драться (такая возможность в игре, конечно же, есть). Овечкин тут впереди, 80 против 65.

В десятку лучших хоккеистов игры вошёл и ещё один россиянин. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим голкипером, немного опережая коллегу по цеху из «Монреаля» Кэри Прайса. По сравнению с прошлым сезоном его рейтинг вырос сразу на три пункта (с 88 до 91). Судя по всему, разработчики находятся под впечатлением от последних свершений нашего вратаря.

Своей яркой игрой настоящий Василевский заслужил сумасшедшие характеристики для своей компьютерной модели. Пять звёзд за рефлексы, контроль шайбы и спортивную форму – в NHL 20 Андрея почти невозможно пробить! Как и другого русского голкипера Сергея Бобровского, который получил рейтинг 90.



В топ-50 вошли ещё три наших спортсмена. Евгению Малкину не хватило одной позиции до десятки лучших, а чуть дальше расположились Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. А вот Евгению Кузнецову в этот раз понизили рейтинг на один пункт (89 → 88), и из числа лучших хоккеистов NHL 20 форвард «Вашингтон Кэпиталз» выпал.