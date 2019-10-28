Игру, которую делали 10 лет, запретили к выпуску в России. Почему?

После успеха первой части Kingdom Under Fire авторы серии задумались о продолжении. Микс жанра фэнтези и атмосферы Средневековья заинтересовал старых фанатов, а также большое количество других геймеров. Амбиции разработчиков поражали, однако игру оказалось почти невозможно: впервые о планах на вторую часть авторы из Blueside рассказали аж в 2008 году.
Все стадии разработки Kingdom Under Fire II прошла лишь спустя 10 лет – 14 ноября 2019 геймеры наконец-то смогут окунуться в атмосферу одновременно RPG и стратегии. Вместе с развитием собственных персонажей игрок сможет повести в бой целую армию, умело управляя ей в сражении за территории в онлайн-режиме.
Главный вопрос – а остаётся ли подобный сеттинг актуальным сейчас? В конце нулевых детище Blueside при должном внимании могло стать хитом, но высокий темп развития игровой индустрии ставит недостижимую планку для такой игры. Для игры, которая создавалась по законам 10-летней давности.
Что-то подобное уже случалось в 2011 году, когда на все основные платформы наконец вышла Duke Nukem Forever – шутер, выход которого анонсировали аж в 1997 году. Да, нашлось немало тех, кто вспомнил любимого героя из 90-х и, поддавшись ностальгии, игру купил. Но оценки специалистов и самих геймеров оказались средними и местами даже негативными.
Это вполне логично. Да, можно подправить графику под современные требования. Или замаскировать возраст подобной «новинки» за современными фишками. Но глобально даже самая крутая игра остаётся в 90-х (или, как в нашем случае, в 2000-х), отставая от конкурентов на несколько лет.
Вспомним, к примеру, лучшие игры 2009 года. Borderlands, S.T.A.L.K.E.R: Зов Припяти или второй Left 4 Dead – это крутые продукты, в которые с удовольствием можно залипнуть до сих пор. Но если бы они вышли сейчас, конкурировать с Red Dead Redemption 2 или, допустим, Sekiro? При том, что даже таких «вечных» игр – единицы.
Судя по рецензиям фанатов, войти в историю у Kingdom Under Fire II вряд ли выйдет. Уже сейчас ясно, что игра мало напоминает то, что нам обещали на страницах журналов десять лет назад. Суровая эпичная игрушка, которая в теории могла взорвать топы, превратилась в очередную PRG – таких «фармилок» на рынке уже десятки и даже сотни.
Вряд ли спасут игру даже масштабные сражения армий и онлайн-часть, этим уже никого не удивишь. Поклонники предыдущих игр серии может и готовы потратиться за возвращение в детство, но наверняка будут разочарованы. В метаниях между канонами и новыми веяниями жанра Kingdom Under Fire своё место, скорее всего, не найдёт.
Российских фанатов серии и вовсе обделили. 14 ноября вторая часть выйдет в США и странах Европы, а вот выбор между русскоязычным коммьюнити и новыми проектами для разработчиков Blueside оказался не самым приятным. Ещё весной на сайте появилось неожиданное объявление о том, что Kingdom Under Fire 2 в России и СНГ не будет. Преданных фанатов, конечно, жаль – хотя их и осталось не так много.
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