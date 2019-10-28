«Крушил всё вокруг и лез обниматься». Счастливая история возвращения ветерана

Вчера вечером в Гамбурге завершился первый крупный турнир сезона по Dota 2 – 12 киберспортивных команд из шести основных регионов вели борьбу за титул чемпиона ESL One, «Мерседес» лучшему игроку и $250,000 призовых. Российская пятёрка Gambit Esports в напряжённой борьбе уступила первенство TNC Predator – счёт по сетам 2:3. Но даже это колоссальный успех для нашей команды.

Одним из важнейших элементов абсолютно нового состава Gambit, который собрался в сентябре, стал российский ветеран Максим Shachlo Абрамовских. Наряду с молодыми талантами GPK и dream он стал открытием нового сезона не только в нашем регионе, но и во всём мировом киберспорте: после выступления на DAC в январе 2015 карьера Максима неизбежно шла под откос.



Победы на чемпионате России 2016 и 2018 годов, локальные успехи на онлайн-турнирах – вот, пожалуй, и всё, чем за последние годы может похвастаться оффлейнер из Челябинска. Финиш карьеры оказался особенно близким в это межсезонье после ухода из европейской Team Singularity.



«Посещали мысли, что я уже ни на что не годен и пора завязывать», – вспоминает Абрамовских.

В августе Максим принял решение сосредоточиться на стримах. Его трансляции собирали более 1000 человек и, кажется, начинали приносить неплохой доход. Однако во время одного из эфиров ему написал капитан Gambit Артём fng Баршак и пригласил на просмотр в команду.



«Мы сыграли вместе только одну игру, но на следующий день меня снова позвали. Результаты были не очень: я думал, что меня точно не возьмут», – рассказывал Максим уже во время ESL One Hamburg в интервью командному каналу. Вечером состоялся личный разговор с главным тренером, который спрашивал о личной мотивации и планах на будущее. Тот послушал, обещал «часик прогуляться» и дать ответ.



«Этот часик был очень томным, шел очень медленно. Но потом Ян пришел и сказал – всё, ты в команде».



Спустя несколько недель обновлённый ростер Gambit (из прежнего в основе остался один капитан) выиграл квалификацию на ESL One и первый мэйджор-чемпионат сезона в Чэнду. Окрылённый Shachlo на радостях крушил всё вокруг и лез обниматься – спустя четыре года он вернулся в большой киберспорт.

Турнир в Гамбурге команда изначально рассматривала как плацдарм для подготовки к MDL Chengdu Major, да и в России достойного результата от Gambit не ждали. Необычный выбор Shachlo в качестве основного оффлейнера, отсутствие опыта подобных турниров сразу у большинства игроков и полностью новый состав: казалось, что если команда и заиграет, то точно не сейчас.

Но выступление Gambit Esports превзошло все ожидания. Команда действовала очень цельно и интересно, в то же время действия 18-летнего таланта Даниила gpk Скутина тянули на самый яркий перформанс турнира. В голосовании за лучшего игрока он лишь немного уступил капитану победителей Парку March Тай-вону.

Ярко себя показал и ветеран Shachlo, чего от него точно никто не ждал. Крутая игра от очередной восходящей звезды европейского киберспорта – это да, но такой камбэк в исполнении опытного игрока, который последние сезоны прозябал в командах регионального уровня – пожалуй, главный сюрприз ESL One.

Конечно, сравнивая игроков Gambit, многим скорее запомнятся сумасшедшие моменты в исполнении Скутина. Оно и понятно – в том же футболе красивые удар форвардов куда заметнее, чем огромный объём работы от игроков в центре поля. Shachlo больше похож на вторых, чем-то напоминая 9pasha в Virtus.pro. Стабильная игра и чёткое выполнение своих задач, без которых победа становится невозможной.



В любом случае, так ли это важно? Зато можно сделать пометку, что прежнему лидеру России Virtus.pro на старте этого сезона Dota 2 нашлась крутая замена. За перспективы региона на мэйджоре теперь не так тревожно – и хочется верить, что этому невероятному миксу ветеранов и молодых фрэшменов удастся себя проявить в Чэнду. Gambit показали, что готовы удивлять.