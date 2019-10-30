На Кубке мира игроку отрезали кусок формы. Прямо ножницами

Крупнейший киберспортивный клуб региона меняет приоритеты. «Рождённые побеждать» вчера вечером укомплектовали состав по Apex Legends – игре в жанре «королевской битвы» от Electronic Arts. Днём ранее команда закрыла подразделение по другой игре такого типа – Fortnite.

Казалось бы, почему? Fortnite более популярен, его разработчики раскидывают огромные деньги на турниры самого разного уровня. Наконец, сама игра постоянно меняется, чем привлекает миллионы геймеров по всему миру. Однако NAVI зацепило другое – авторы игры никак не хотят развивать клубный киберспорт.

«Несмотря на огромный интерес к дисциплине со стороны игроков, издатель Epic Games не оказывает какой-либо поддержки киберспортивным клубам, полностью игнорируя их интересы», – с грустью констатирует менеджер команды Михаил Паламар. Он же приводит и главный довод: на Кубке мира к клубам предъявили такие требования, с которыми профессиональный киберспорт ещё не сталкивался.

И действительно, некоторым участников того турнира эйфорию от полного стадиона, рекордных призовых и многомиллионной аудитории Fortnite World Cup в Сети удалось подпортить. Организаторы установили довольно жёсткие рамки во всём, вплоть до наушников и взглядов во время игры.

Так, во время одного из раундов российский игрок Марк Letw1k3 Данилов случайно бросил взгляд в сторону партнёра по команде – тот с досады громко ударил кулаком по столу. Судьи решили, что Марк мог подсматривать в чужой монитор и на всякий случай дисквалифицировали россиянина.

Россиянина дисквалифицировали с чемпионата мира по Fortnite. И дело не в допинге 14-летний Марк Данилов уверен, что нарушил правила турнира абсолютно случайно.

Если игрокам пришлось просто мириться с жёсткими правилами, многоразовыми репетициями финала и другими причудами организаторов, клубы теряли и деньги. Epic Games установили ограничения на размер логотипов команды и спонсоров на футболке. Проверяли каждую деталь экипировки.

Некоторым, в том числе и российской Gambit, удалось сделать новый комплект уже в Нью-Йорке. Санкции к другим были крайне жёсткими – запретную форму под угрозой дисквалификации предлагалось поменять на нейтральную одежду. Или каким-то другим образом убрать все лишние надписи: например, будущему чемпиону Кайлу Bugha Джерсдорфу часть рукава просто обрезали ножницами.

Другим повезло ещё меньше. Игроки малоизвестного клуба Raised by Kings в ответ на призывы полностью убрать брендирование с одежды предложили заправить футболки, чтобы логотипов не было видно. Им отказали – и предложили вот такой вариант.

Правила коснулись почти всех команд, кроме нескольких известных в США организаций. А ведь для маленьких организаций возможность отправить игрока на такой турнир – это шанс заявить о себе спонсорам, немного заработать на размещении логотипов партнёров и продвинуть собственный бренд.

Вряд ли спонсоры, чьи надписи зрители Кубка мира так и не увидели, захотят сотрудничать с командами по Fortnite в дальнейшем. В подобную ситуацию могли попасть (или не хотят попасть в дальнейшем) и NAVI – в свете таких деталей отказ от команды выглядит более понятными.

Издатели же Fortnite продолжают гнуть свою линию. Жёсткие правила к форме, никаких логотипов команд на табло (только ники игроков) – видимо, подобная история ждёт и другие турниры Epic Games. Компания то ли не понимает важность развития клубного киберспорта, то ли хочет пойти другим путём. Получится ли создать киберспорт полностью без команд – увидим со временем.