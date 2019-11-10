Из-за санкций США пострадали геймеры из Крыма и Беларуси. Им запретили играть

Новый сезон в киберспортивной дисциплине Fortnite набирает ход. После невероятного Кубка мира с призовым фондом $30 млн разработчики игры ушли на паузу, однако весьма скоро вернулись с глобальным обновлением. Теперь же Epic Games вернулись к профессионалам и уже готовят кучу крупных турниров.

Однако принять участие в Championships Series и остальных ивентах смогут не все. При детальном анализе правил «Битвы за рейтинг» нашёлся необычный пункт 3.6.1 («Дополнительные ограничения»). Он говорит о том, что мероприятие доступно игрокам со всего мира – кроме физических лиц, проживающих в Беларуси, на Кубе или в одной из 16 других стран, представленных в списке.

В перечне представлены страны Африки и Ближнего Востока, а также отдельно выделен Крым – да, его жители вне зависимости от гражданства также не будут допущены к соревнованиям. Судя по всему санкции коснутся игроков на всех турнирах, которые проводят разработчики.



Выписка из Правил, пункт 3.6.1: «… в Мероприятии не могут участвовать физические лица, проживающие в Беларуси, Центрально-Африканской Республике, Крыму, Демократической Республике Конго, на Кубе, в Эритрее, Гвинее-Бисау, Иране, Ираке, Ливане, Либерии, Ливии, Мьянме (Бирме), Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане и Сирии».



Знакомые с политической ситуацией могли уже догадаться, в чём дело. Участие в ивентах по Fortnite запрещено тем регионам, которые находятся под санкциями США – именно в Штатах располагается штаб-квартира издателей Fortnite. Эту теорию подтвердили и сами авторы игры, оправдывая свои действия соблюдением законов своей страны.



В большинстве запретных регионов не так много достойных киберспортсменов (хотя столь строгие меры в любом случае ничем не обоснованы). Другое дело – Беларусь. Игрок российской Virtus.pro Артур 7ssk7 Кюршин пока комментариев не давал, но наверняка шокирован новыми правилами. Два месяца назад он играл на Кубке мира, а сейчас, возможно, будет вынужден задуматься о завершении карьеры.

Надежда ещё есть, хотя разработчики на запрос Virtus.pro выдали весьма запутанный ответ. Пока выходит, что запрет касается только территории указанных регионов – и VP уже отправила своего игрока в Германию, чтобы Артур тренировался и играл за пределами Беларуси. Сейчас 7ssk7 готовится к Fortnite Champions Series, хотя точные нюансы запрета не знает ни он, ни клуб, ни, похоже, и сами организаторы.



Пока Virtus.pro пытаются защитить своего игрока, другие геймеры пытаются восстановить справедливость в целом: пишут авторам и официальным лицам США письма с просьбами убрать запрет. Несмотря на то, что киберспортивные дисциплины (в отличие от традиционных видов спорта) имеют своих владельцев, которые вправе устанавливать любые правила, подобные ограничения без веских причин кажутся пугающими.

Россиянина дисквалифицировали с чемпионата мира по Fortnite. И дело не в допинге 14-летний Марк Данилов уверен, что нарушил правила турнира абсолютно случайно.

Хотя бы потому, что Fortnite – не единственная игра, которую сделали в США. Если правительство захочет, подобные ограничения могут появиться и в других известных дисциплинах (Dota 2, CS:GO, Overwatch и все-все-все). И далеко не факт, что в новых правилах не появятся другие регионы и страны, которые неугодны Белому дому.



Пока же дискуссия разработчиков и киберспортсменов проходит в закрытом режиме, а судьба дисциплины в отдельно взятых странах и регионах остаётся неясной.