Поставил рекорд и стал героем компьютерной игры. Геймер не зря потратил время

Авторы игр по-разному отмечают наиболее успешных геймеров. Одни выводят в игре таблицы с никнеймами самых крутых игроков, другие дарят бонусы и подарки по окончании сезона. Всё это необходимо для того, чтобы игроки сохраняли мотивацию и заходили в игру дальше – даже если та не очень сильно меняется с течением времени.



Разработчики Destiny 2 придумали довольно необычный вариант поощрения для игрока, который смог первым достичь 999-го уровня – самого высокого в игре. Ник Bagel4k стал частью сюжета, а сам его владелец примерит на себя роль одного из главных персонажей шутера с элементами MMORPG.

Правда, без приключений не обошлось. Попытки опытных игроков первым достичь рекордного уровня (до последних изменений в Destiny 2 максимальной была отметка в 960) превратились в многодневный марафон. Фаворитом считался геймер под ником ZupahDupah, но первым гонку за 999-м уровнем закончил малоизвестный Bagel4k.

Авторы игры ещё ранее подстегнули игроков возможным сюрпризом – после достижения 999 уровня предлагалось в одиночку одолеть босса Дул Инкару, чтобы открыть «истинную концовку». Оказалось, что Bagel4k раньше это задание проходил лишь с друзьями. Оттого не придумал ничего лучше, чем отдать свой игровой аккаунт более опытным знакомым – чтобы точно открыть бонусную главу в Destiny 2.



Игрок даже предлагал подождать, пока заветный уровень не наберёт ZupahDupah, но зрители и другие игроки от акта великодушия англичанина отговорили. Зато ему согласился помочь тот самый ZupahDupah, под руководством которого геймер смог одержать победу и снять проклятье.

Правда, дальше Bagel4k ждало разочарование. Новых элементов в игре не появилось – лишь отметка о соло-прохождении квеста. Видимо, авторы Destiny не рассчитывали, что кто-то из игроков сможет так быстро выполнить сложнейшее задание.



Выходит, 260 часов (именно столько потратил игрок на достижение рекорда) оказались напрасными? Пока да, но зато авторы уже включили игрока в историю игры. Теперь с Bagel4k как с равным разговаривает один из персонажей. В обращении к геймеру Саватун алчный Страж заверил, что вся борьба ещё впереди и он ждёт новой встречи.



Пользователи считают, что это намёк на дополнительный контент в игре – видимо, он все же появится, хотя и чуть позже, чем ожидалось. Рекордсмену из Великобритании в новых миссиях точно будет отведено особое место: уже сейчас по истории игры он стал одним из главных положительных персонажей в Destiny 2.