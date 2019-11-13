Вместо лучшей игры года геймеры получили фильм. Что хотел сказать Кодзима?

Несколько дней назад в открытом доступе появилась Death Stranding – новая игра от известного геймдизайнера Хидео Кодзимы. В предвкушении одной из самых крутых новинок 2019 года пользователи делились своими (как кажется, слегка завышенными) ожиданиями, а сам Кодзима ездил по миру и рассказывал об игре. Заглянул даже на московский «Игромир» и дал интервью в эфире Первого канала.

Японский разработчик Хидэо Кодзима появится в эфире Первого канала

Однако для большинства геймеров «игрой года» Death Stranding так и не стала. Соцсети заполонили крайне противоречивые отзывы, а огромная волна критики со стороны специалистов и обычных игроков снизила рейтинг творения Кодзимы до средней проходной игрушки. Хотя оправдать такое можно лишь частично.

Чтобы понимать, какую игру ждали геймеры, нужно знать её автора Хидео Кодзиму. Ещё 20 лет назад в его Metal Gear Solid появился босс, который симулировал поломку консоли, «читал мысли» (для убийства приходилось подключать геймпад в другое гнездо), заставлял геймпад вибрировать и пользовался другими нестандартными уловками, чтобы помешать игроку.

Такие фишки даже сейчас большая редкость, а тогда хардкорные гики высоко ценили любую попытку «сломать четвёртую стену». Считается, что работающий в Konami Кодзима реализовывал лишь часть своих идей из-за позиции руководства. В 2015 году японский геймдизайнер ушёл из студии и стал готовить свою первую независимую игру – сделать Death Stranding идеальной не мог помешать никто.



Особенно популярной фигура Кодзимы стала в России. В соцсетях разработчик успел стать настоящим мемом: и если одни действительно верят в мантру «Кодзима – гений», другие считают это лишь шуткой. Сам японец на такие заявления от наших геймеров реагировал скромно, зато признавался во взаимной симпатии к русским игрокам, слушал Цоя и собирал матрёшки.



Даже московское метро похвалил и назвал отличной локацией для видеоигры. Как такого не полюбить?

Death Stranding вернула игроков с небес на землю. Даже фанаты творчества японца вынуждены признать – за такое Кодзиму гением бы не назвали. Частично такая реакция вызвана завышенными ожиданиями, но объективно игра действительно вышла далекой от идеала.



Сам геймплей довольно однообразен. Игроку просто нужно переносить вещи из одной локации в другую – по сюжету привычные каналы связи между людьми разорваны из-за опасностей постапокалипсиса. Да, можно встретить довольно необычных врагов или проехать путь на мотоцикле или грузовике, но за долгие часы геймплея такое разнообразие кажется скудным. За это Death Stranding окрестили «симулятором курьера», добивая новинку мемами про сервисы доставки еды.



Битвы с боссами тоже не похожи на интересные сражения из предыдущих игр Кодзимы – для победы всего лишь нужно забраться повыше и закидать противника снарядами. Сделать это не так сложно, но любая битва получается слишком затянутой, занимая порой до 20-30 минут. Ошибка – и придётся начинать сначала.

Необычной находкой стал онлайн-режим: по ходу прохождения вам могут помогать другие игроки, устанавливая сооружения или отправляя припасы (но не более). Как выяснилось, это ненадолго способно заинтересовать геймеров: некоторые приостановили прохождение, чтобы построить дорогу через всю карту и помочь другим. Занятие на несколько дней – впрочем, большего и не предполагалось.



Из положительного – всё, что не касается геймплея. Бегать по скалам 30 часов невероятно скучно, но поначалу игровой мир выглядит фантастически. Кодзима представил довольно необычных противников, любопытные локации и невероятно крутую музыку, которая возникает из ниоткуда и очень точно подходит сюжетному моменту.

Отличную атмосферу дополняет прекрасный сценарий. Кат-сцены захватывают и заставляют сопереживать персонажам, так что и растянутая более чем на час концовка даже не кажется слишком длинной. За ней можно наблюдать, как за отличным фильмом. Рискну даже предположить, что таких большинству из нас видеть такие удавалось нечасто.

И всё же моментов, за которые можно похвалить игровую часть Death Stranding, не так много. Это совсем не игра – скорее крутая история, с которой стоит познакомиться. Может, поэтому на Metacritic творение Кодзимы оценили лишь в 61. Сам японский разработчик в ответ на это отметил, что «американцы больше любят шутеры».



В Европе и России новинку действительно оценили чуть снисходительнее. Но на самом деле Death Stranding очень сложно воспринимать как игру – особенно после душещипательного и глубокого сюжета, который совсем не вяжется с недочётами геймплейной части. Поиграть в неё хочется посоветовать каждому; только уместен ли тут глагол «поиграть»?