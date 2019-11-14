Сыграть в фигурное катание. И Медведева победит на Олимпиаде!

В последние годы виртуальный футбол смог если не заменить, то дополнить реальный. Тем более что возможности футбольных симуляторов позволяют воплотить самые разные мечты. Привести любимую команду к победе в Лиге чемпионов, собрать и руководить составом из звёзд мирового футбола в роли тренера – да хоть создать самого себя и пройти путь с нуля до лучшего игрока мира.



Фанатам менее популярных видов спорта о таком приходится только мечтать. Авторы FIFA обращают внимание только на командные игры, популярные в США – хоккей, баскетбол, бейсбол. Индивидуальные виды по большей части остаются без внимания. Та же участь постигла и фигурное катание: провести сезон за Евгению Медведеву или прыгнуть четверной за Александру Трусову пока не получится ни в одной компьютерной игре.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

Попытки создать виртуальную версию одного из самых красивых видов спорта, разумеется, были. Опытные геймеры могут вспомнить даже игру в честь Мишель Кван – в игре 20-летней давности можно было менять фигуристке платья и участвовать в турнире. Однако с реальным спортом происходящее на экране связать было очень сложно.

Не смогли справиться с этой проблемой и разработчики общих игр по зимним видам спорта. Фигурное катание мелькало в сборниках Winter Sports и Olympic Games немногим реже биатлона или сноуборда, но каждый раз не находила должного отклика среди геймеров. Красоту реальных выступлений – то, что в играх называют реализмом, – передать никак не получилось.

Одна из последних попыток была предпринята в рамках мультяшной игры про Соника, посвящённой Олимпийским играм в Сочи. Вряд ли это действительно можно назвать симулятором фигурного катания – скорее одной из глав аркады про известного персонажа.

А жаль: как кажется, в 2019 году есть все возможности для того, чтобы сделать действительно крутую игру про этот вид спорта. Мы попытались представить, какой могла бы предстать виртуальная версия фигурного катания – тем более что некоторые разработчики не так давно выразили желание попробовать себя в этой среде. Что у них может получиться?

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

Графика. Во многом поэтому игры по фигурному катанию ранее не вызывали высокого интереса. Если футбол и биатлон интересны сами по себе, то в нашем виде спорта зрелищность имеет особое значение. Лишь в последние несколько лет картинка в компьютерных играх напоминает кадры из фильмов – теперь игра про фигурное катание имеет больше шансов на успех.



Персонализация. Чем больше разнообразных деталей будет в такой игре, тем лучше. Выбор наряда и музыки для выступлений, возможность создать собственного персонажа с уникальными характеристиками и особенностями: такое должно быть в любой современной игре. Ещё лучше, если лицензии позволят использовать реальные имена, площадки и другие детали любимых фигуристов.



Легенды. В FIFA 20 карточки футболистов прошлых лет произвели настоящий фурор – даже молодые геймеры мечтают сыграть за Яшина или Зубастика. Крутой игре про фигурное катание возможность посмотреть на Евгения Плющенко, Ирину Роднину или Николая Панина-Коломенкина также не помешает, даже если в силу разницы стилей фигуристы разных лет будут представлены в разных дивизионах.



Вот так могли бы выглядеть карточки спортсменов.

Развитие персонажа. Неважно, за кого вы будете играть – за Елизавету Туктамышеву, собственную копию или малоизвестную фигуристку из, например, Франции. Цель всё равно одна: победить всех и стать лучшим. Для того чтобы пройти путь от аутсайдера до звезды, нужно, чтобы персонаж постоянно изучал новые элементы. Представьте, как было бы круто научить виртуальную Медведеву прыжку в четыре оборота и довести её до победы на Олимпийских играх!



Собственные турниры. Чем вариативнее соревнования – тем круче. Турниры против компьютера и реальных игроков, как настоящие, так и абсолютно уникальные. Не так трудно сделать и редактор, куда геймер сможет включить любых фигуристов и придумать свой формат. Почувствовать себя организатором, как показывает та же FIFA, не менее интересно. Особенно если за золото сражаются сразу Слуцкая, Роднина и Липницкая. Или Медведева – против Загитовой.

Разнообразие управления. Каждому – по способностям. Любителям для победы будет достаточно вовремя нажимать нужные кнопки, а профессиональный режим позволял бы игроку самому кататься по площадке и выискивать оптимальное время для выполнения фигур. В идеале второй режим можно было бы использовать для симуляции перед тренировками реальных спортсменок!



Пока всё это остаётся мечтой – хотя разработчики игр уже успели показать, что любой вид спорта можно представить как крутое виртуальное развлечение. Возможно, уже в следующем году усилия игроделов превратятся в крутую игру, которую ждут миллионы поклонников фигурного катания.