Мы играем хуже Перу. Такого провала наших мир раньше не видел

Первый из пяти крупных турниров сезона 2019/20 в русскоязычном сообществе воспринимали не без опасения, но с воодушевлением. Провал многолетнего лидера Virtus.pro на чемпионате мира в Шанхае привёл к глобальным изменениям в составе команды. Теперь предстояло найти новых звёзд, которые могли бы достойно представить регион на международной сцене. И шансы сделать это были.

Наши ожидания – наши проблемы. Россияне покинули The International Virtus.pro показали слабую игру начиная с группового этапа, не спасли даже два тренера. Что ждёт команду.

Казалось, «смена поколений» может пройти безболезненно. На ESL One Hamburg новый лидер Gambit отправлялся скорее за практикой, но неожиданно для многих смог дойти до финала, уступив лишь TNC Predator. В преддверии мэйджора в Ченду коллектив Артёма fng Баршака превратился в одного из фаворитов – но, как и другая российская команда Team Spirit, закончил выступления уже после трёх матчей.

Поражение «драконов» понять проще. Российская команда попала в настоящую группу смерти, хотя уже в первой серии смогла выиграть сет у хозяев турнира Vici Gaming. Минутная расслабленность едва не стоила китайскому фавориту победы в серии, хотя было заметно, что в индивидуальном плане «вичи» намного сильнее коллектива из СНГ.



Против азиатской Fnatic шансов было больше, но групповую стадию Spirit закончили с двумя поражениями. Злоключения с жеребьёвкой продолжил неудачный посев – сегодня утром ещё одна китайская команда EHOME безжалостно разбила остатки наших надежд на продолжение борьбы. Коллектив Михаила Misha Агатова первым покинул MDL Chengdu Major.

Результат обидный – но по делу. Молодая команда не смогла найти себя на этом турнире и заслуженно заняла место в последней четвёрке. Впрочем, шансы проявить себя по ходу сезона ещё будут, если Team Spirit сумеет сделать правильные выводы из ошибок и подтянуться индивидуальный уровень игры.

Потому ранний вылет Spirit у нас восприняли достаточно спокойно. Тем более, что основные надежды были всё же связаны с другой российской командой – Gambit уже показала себя на международной арене, получила одну из самых лёгких групп и даже западными коллегами воспринималась скорее в роли фаворита.



Начали ребята невероятно круто: в первом сете J.Storm капитулировали спустя 15 минут. А вот происходящее дальше всё больше укрепляло убеждение, что план Gambit Esports не работает. Команда проиграла два последующих сета и первую серию. Затем – вторую игру перуанцам из beastcoast. А сегодня пятёрка Артёма Баршака вчистую уступила Team Aster из Китая и покинула турнир на той же стадии, что и Spirit.

Две российские команды поделили последнее место на MDL Major

Стоит ли говорить, что такого провального выступления СНГ-команды не показывали ни разу за трёхлетнюю историю Dota Pro Circuit. Оба представителя одного региона вообще нечасто делили последнее место – раньше такого «добивались» лишь представители Южной Америки.

Совсем недавно мы вместе со всем миром смеялись над неуклюжими бразильцами и перуанцами, которые в большинстве случаев подтверждали статус аутсайдеров. Теперь всё поменялось: и на первенстве мира The International, и сейчас наши команды отправляются домой, в то время как южноамериканцы продолжают борьбу. Теперь мы – самый слабый регион в соревновательной Dota 2.



Конечно, посыпать голову пеплом не стоит. На этом турнире есть команды слабее, а Gambit и Spirit точно не показали весь свой потенциал. Катастрофа – да нет. Скорее просто неудача. Немногим лучше было бы занять два 9-12 места.



Но чтобы бороться за высокие позиции на таких турнирах (а мэйджор в Ченду, к слову, ещё и пропускали несколько лидеров), нужно совсем другое. Необходимы кардинальные изменения – но какие именно, сейчас не может сказать никто. Остаётся верить, что такой удар станет достаточно красноречивым сигналом к этим самым изменениям.