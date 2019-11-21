Россия едет на ЧМ не в полном составе. И всё равно будет фаворитом

Вчера Федерация компьютерного спорта России анонсировала долгожданный состав сборной на декабрьский ЧМ в Сеуле. Особых сюрпризов среди фамилий игроков не оказалось, но команда получилась крепкой – костяк ростера по Dota 2 составлен из игроков HellRaisers, а в файтинге Tekken 7 Россию представит едва ли не лучший геймер последних лет.



Единственным разочарованием станет отсутствие нашего спортсмена в дисциплине PES – симуляторе футбола. Таким образом, впервые за последние годы сборная отправит на ЧМ неполный состав. В федерации заявляют, что игра не так популярна в России, к тому же относится к зоне ответственности РФС. В футбольном союзе комментировать это не стали.

Вообще, в масштабе киберспортивного сообщества мировое первенство от международной федерации IESF – турнир не самый престижный. Пока на азиатской «киберолимпиаде» WESG разыгрывают миллионы долларов, а призовой главного турнира по Dota 2 в августе и вовсе стал рекордным – он составил $ 34 330 068 – главный орган выделяет всего $ 25 тыс. на три дисциплины.

Поэтому звёзд киберспорта на турнире мы почти не увидим. И всё же чемпионат мира в Сеуле крайне важен для интеграции в спорт традиционный – руководители IESF уже строят планы на включению компьютерного спорта в программу Олимпийских игр, для чего просто необходимы подобные соревнования. Пока не столь престижные, но всё равно привлекающие внимание со стороны игроков и болельщиков.



В такой компании недавние участники майнора из HellRaisers, взявшие в Лос-Анджелесе бронзу, выглядят главными фаворитами. Команду в сборной России представят сразу три из пяти игроков под лидерством Ярослава Miposhka Найдёнова – он же будет капитаном и национальной команды. Картину дополнят талантливые Арслан xannii Шаджанов и Альберт yume Гараев.



Игроков такого калибра на турнира от IESF почти не будет. Главным конкурентом выглядит шведская команда – её собрал s4 из Evil Geniuses. При желании можно отметить сборные Сербии и Филиппин, в заявках которых опытный болельщик может найти знакомые фамилии и ники. Остальные соперники куда слабее – шансов у Японии, Намибии или Италии не было бы даже в самом сильном составе.

Командный турнир по Dota 2 – самый важный, но не единственный. Тем более что Tekken 7 на IESF для наших всегда была успешной. Стоит вспомнить хотя бы победы Софии Дегай в женских соревнованиях. В этом году играть будут только мужчины – а сборную России представит Михаил Morton Кватер. Чемпион Winter Rumble 2017 и недавнего Russian Reversal 2019 тоже наверняка будет бороться за победу.



Чуть обидно за PES. Да, у нас в стране куда популярнее FIFA, но и у другой версии компьютерного футбола достаточно поклонников. Достойный представитель нашей страны наверняка мог найтись – и очень жаль, что ФКС и РФС не смогли договориться о проведении отборочного турнира. Впервые за несколько лет Россия отправит на ЧМ неполный состав.