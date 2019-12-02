Москва в ожидании мировых звёзд! EPICENTER и другие главные турниры декабря

Декабрь традиционно считается одним из самых легковесных периодов в киберспорте. Позади чемпионаты мира в большинстве дисциплин, и индустрия берёт перерыв – продолжение сезона или начало нового ждёт зрителей уже после новогодних праздников. Пока же киберспортивные огранизации скорее подводят итоги и готовятся к вызовам 2020 года.

Приятным исключением в этот раз стал шутер Counter-Strike: Global Offensive. Крупные коммерческие лиги и чемпионаты довольно слабо привязаны к мейджорам, имеющим статус первенства мира – поэтому на свободный декабрь в этот раз выпали три ярких финала. Один из них пройдёт в Москве: четвёртый год подряд на киберфестиваль в российскую столицу отправляются лучшие команды мира.

Фото: EPICENTER

Впрочем, до EPICENTER пройдут два других интересных турнира по CS:GO. Уже завтра в Дании возьмёт старт финал юбилейного сезона ESL Pro League. Компания ESL уже давно вынашивала идею полноценного сезона, который будет работать со следующего года – новая система объединит десятки турниров и позволит по системе рейтинга выявлять сильнейших для участия в мировом финале.



Пока же мы прощаемся со старой схемой, по которой в финале играют лучшие клубы региональных дивизионов. Среди участников сразу семь представителей топ-8 мирового рейтинга, а также единственный представитель нашего региона в лице Natus Vincere. По составу это едва не сильнейший турнир текущего сезона, и взглянуть на форму топовых команд будет очень интересно.



С 12 по 14 декабря нас ждёт совершенно другой, хотя и не менее любопытный турнир. Этапы BLAST Pro Series прошли в этом году в шести разных городах на трёх континентах – лучшие команды мира собирались на двухдневные мини-чемпионаты в Сан-Паулу, Моске и даже Майами.

Кошмарная суббота «Спартака». Красно-белые проиграли ещё и казахам В домашнем турнире, пусть и на «Динамо», команда, которую называют «Спартаком», была разгромлена в решающем матче финала.

На фоне обычных топовых турниров, которые проходят в течение недели или двух, зрители получили весьма интересный продукт. Теперь же BLAST Pro Series: Global Final объединит четвёрку лучших, которые столь же быстро разыграют главный приз в размере полумиллиона долларов. Увы, в общем зачёте СНГ-команда NAVI осталась пятой – в Бахрейн отправятся Astralis, Liquid, FaZe и NiP.

Фото: BLAST Pro Series

Разбавит тысячи выстрелов и сотни установленных бомб единственный запоздавший чемпионат мира. С 13 по 15 декабря в Мадриде состоится финал мирового сезона по дисциплине Rocket League. Среди российских зрителей игра про футбол в исполнении летающих по всей площадке машин не так популярна, но стоит признать – это одна из самых динамичных видов киберспорта.



Ситуацию в матче может поменять секундная расслабленность на последних минутах, даже если твоя команда ведёт с перевесом два или три мяча. Хорошо знакомы с этим и Renault Vitality, и Reciprocity, и все остальные претенденты на победу. Призовой фонд составит чуть больше полумиллиона долларов.



Поклонники Dota 2 с нетерпением ждут World Pro Invitational в Сингапуре. Удивительно, но увидеть все топовые команды мира возможно лишь на коммерческом турнире, который даже не входит в систему профессионального сезона. Что поделать, если первый из пяти мэйджоров после изнурительного ЧМ в Шанхае лидеры решили пропустить, а второй уже лишился нескольких фаворитов на стадии отборочных.

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А вот от участия в этом турнире не стали отказываться ни Team Secret, ни PSG.LGD, ни Virtus.pro. Проверить свои силы в новой версии игры на сторонней площадке – отличная идея, при этом необходимости показать максимальный результат в данном случае нет. Будет за кого поболеть и нам: помимо VP, на азиатский киберфестиваль отправляются Gambit Esports и NAVI…

Фото: Virtus.pro

Особенный подарок приготовлен российским поклонникам киберспорта – последний крупный турнир 2019 года пройдёт в столице 21-22 декабря. Борьбу за полмиллиона долларов и кубок поведут восемь команд: тут и западные лидеры Evil Geniuses, и всё ещё экзотика – китайская EHOME. И сразу три коллектива из нашего региона.



За четырёхлетнюю историю EPICENTER зрители привыкли, что границы ивента выходят далеко за пределы крупного международного турнира по CS:GO. В России не так часто проходят чемпионаты такого уровня, поэтому болельщиков ждут различные активности и яркая шоу-программа, а также сюрпризы организаторов. Что они приготовят в этот раз?