Геймер провёл сутки в виртуальной реальности. Он ел и спал, не снимая VR-шлема

Фраза о том, что геймеры «сутками сидят за мониторами», в очередной раз получила подтверждение. Видеоблогер Брэдли SwankyBox Бёрк провёл 24 часа подряд в компьютерной игре. Более того, парень не просто сидел перед монитором, а использовал шлем виртуальной реальности (VR) – закреплённый на голове специальный дисплей, который создаёт дополнительный эффект присутствия.

Бёрк действительно не снимал его целые сутки, оставаясь в виртуальном мире. Ради чистоты эксперимента геймер принимал пищу в шлеме и даже спал в нём – правда, для начала нашёл в игровом мире укромное место для своего персонажа. Последние минуты челленджа тоже выдались нескучными. Брэдли провёл их на одной из самых высоких точек в игре, попутно делая зарядку.

Вообще, для любителей виртуальных развлечений такие вызовы не в новинку. Как простые игроки, так и профессионалы иногда могут засиживаться за монитором целыми днями: тот же чемпион мира по Dota 2 Сумаил Suma1L Хассан признавался, что во времена обучения в школе играл по 12 часов в день. Новичок российской Virtus.pro Егор epileptick1d Григоренко, по слухам, проводил за «Дотой» ещё больше.

А среди игровых стримеров популярность обрёл как раз подобный формат «марафона» – непрерывная трансляция в течение 24 часов. Пару раз рискнул здоровьем в том числе и один из самых известных российских геймеров Андрей Dread Голубев, хотя с возрастом экс-игрок в Dota 2 подобное практиковать перестал. А Джон Эймер два года назад даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, продержавшись в эфире трое суток.



Однако задача Брэдли Бёрка была посложнее. Одно дело просто смотреть в монитор, имея возможность перевести взгляд или отойти от компьютера, и совсем другое – постоянно находиться в шлеме виртуальной реальности, даже во время еды и сна. Плюс не самая удачная игра: SwankyBox провёл сутки в мире The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года.

Впрочем, самого Брэдли квадратная графика и устаревший геймплей не пугал. Эта часть «Зельды» – его любимая игра, и насладиться ей не помешали даже проблемы с управлением, которые возникли после переноса Ocarina of Time на платформу VR. Привыкать к передвижению и прицелу пришлось довольно долго.

После суток в виртуальной реальности геймер отметил, что игровой мир казался намного больше, чем есть на самом деле. Это напомнило SwankyBox эмоции из детства, когда он впервые запустил «Зельду». В целом Брэдли остался доволен экспериментом и считает, что не зря потратил время, ещё и установил рекорд, повторить который будет крайне сложно. Теперь главное, чтобы марафон не отразился на здоровье геймера.