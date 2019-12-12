Владислава Захлебина – КМС по лёгкой атлетике и чемпионка по киберспорту. Теперь ещё и менеджер OG, победителей двух последних ЧМ по Dota 2.

Разваливала всех в Counter-Strike. А теперь рулит лучшей командой мира

Вчера европейский клуб OG анонсировал нового менеджера. Управлять одной из самых известных киберспортивных команд мира теперь предстоит очаровательной Владиславе. Русскоязычным болельщикам эта фигура хорошо известна – свою карьеру в виртуальном спорте девушка начинала в качестве профессионального игрока, а также успела побыть ведущей, стримером, менеджером и журналистом.

Состав OG по дисциплине Dota 2 выиграл два последних чемпионата мира The International, а недавно организация открыла ростер по шутеру CS:GO. В европейском клубе уверены, что такой менеджер поможет команде не просто расцвести, а сделать это ещё симпатичнее.

В детстве киевлянка была гораздо ближе к реальному спорту, чем к виртуальному. Она занималась лёгкой атлетикой в дисциплине 400 метров с барьерами и даже успела стать кандидатом в мастера спорта. Правда, вовремя поняла, что её интересует совсем другое.

Компьютерные игры появились в жизни нового руководителя OG ещё в университете. Тогда Владислава засела за популярный шутер Counter-Strike и со временем вышла на профессиональный уровень. Девушка успела поиграть за csc.Arena, pro100 и ряд других известных СНГ-клубов.

Чуть позже профессиональную карьеру пришлось закончить, однако Захлебина приняла решение остаться в киберспортивной сфере и развиваться в других направлениях. К примеру, ей приглянулась роль ведущей турниров.

Впрочем, не только. На киберспортивных чемпионатах она брала интервью, вела эфир в студии и комментировала матчи. Трудно вспомнить амплуа, в котором девушке не удалось бы себя проявить.

Даже роль менеджера Захлебиной уже знакома. Ранее очаровательная девушка уже занимала эту позицию в команде HellRaisers, а на киберспортивной Олимпиаде WESG помогала украинской сборной.

Внимание аудитории Владислава использует грамотно: к примеру, рекомендует всем любителям компьютерных игр уделять по 10 минут на зарядку, чтобы поддерживать форму и «не портить имя геймера».

Девушка много путешествует – по работе и не только. На новой должности это предстоит делать ещё чаще, и хочется пожелать Владиславе успехов в европейском клубе. Люди из СНГ-киберспорта нам нужны везде!