Разваливала всех в Counter-Strike. А теперь рулит лучшей командой мира

Вчера европейский клуб OG анонсировал нового менеджера. Управлять одной из самых известных киберспортивных команд мира теперь предстоит очаровательной Владиславе. Русскоязычным болельщикам эта фигура хорошо известна – свою карьеру в виртуальном спорте девушка начинала в качестве профессионального игрока, а также успела побыть ведущей, стримером, менеджером и журналистом.
Состав OG по дисциплине Dota 2 выиграл два последних чемпионата мира The International, а недавно организация открыла ростер по шутеру CS:GO. В европейском клубе уверены, что такой менеджер поможет команде не просто расцвести, а сделать это ещё симпатичнее.
В детстве киевлянка была гораздо ближе к реальному спорту, чем к виртуальному. Она занималась лёгкой атлетикой в дисциплине 400 метров с барьерами и даже успела стать кандидатом в мастера спорта. Правда, вовремя поняла, что её интересует совсем другое.
Компьютерные игры появились в жизни нового руководителя OG ещё в университете. Тогда Владислава засела за популярный шутер Counter-Strike и со временем вышла на профессиональный уровень. Девушка успела поиграть за csc.Arena, pro100 и ряд других известных СНГ-клубов.
Чуть позже профессиональную карьеру пришлось закончить, однако Захлебина приняла решение остаться в киберспортивной сфере и развиваться в других направлениях. К примеру, ей приглянулась роль ведущей турниров.
Впрочем, не только. На киберспортивных чемпионатах она брала интервью, вела эфир в студии и комментировала матчи. Трудно вспомнить амплуа, в котором девушке не удалось бы себя проявить.
Даже роль менеджера Захлебиной уже знакома. Ранее очаровательная девушка уже занимала эту позицию в команде HellRaisers, а на киберспортивной Олимпиаде WESG помогала украинской сборной.
Внимание аудитории Владислава использует грамотно: к примеру, рекомендует всем любителям компьютерных игр уделять по 10 минут на зарядку, чтобы поддерживать форму и «не портить имя геймера».
Девушка много путешествует – по работе и не только. На новой должности это предстоит делать ещё чаще, и хочется пожелать Владиславе успехов в европейском клубе. Люди из СНГ-киберспорта нам нужны везде!
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