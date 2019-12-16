Rambler подал иск к Twitch, речь о миллиардах. Что происходит?

Более 180 млрд рублей – такова (по версии «Коммерсанта») сумма иска, поданного холдингом Rambler Group к интернет-сервису видеотрансляций Twitch. Разумеется, сегодня это самое обсуждаемое событие в киберспортивном сообществе.



Российская компания хочет компенсировать убытки от пиратских трансляций матчей английской Премьер-лиги, права на которую принадлежат сервису Okko Sport.

Twitch сегодня – самая известная в мире платформа, на которой проходят трансляции почти всех известных киберспортивных турниров и игровых ивентов. Число зрителей всех каналов Twitch зачастую превышает отметку в миллион человек одновременно, во время крупных чемпионатов оно увеличивается в два, а то и в три раза.



И в то же время свой эфир может запустить любой пользователь. Для этого необходимо лишь пройти стандартную процедуру регистрации. Этой возможностью пользуются и пираты – зачастую на сервисе транслируют спортивные события, фильмы и другие видеоматериалы, не принадлежащие авторам канала.

16 декабря стало известно, что Rambler намерен защищать право на показ матчей футбольной АПЛ в суде. «Коммерсант» сообщает, что сумма иска к Twitch составляет свыше 180 млрд рублей. Представители платформы считают, что не несут полной ответственности за пользовательские трансляции.



Позднее выяснилось, что иск был подан ещё в августе и с тех пор требования смягчились – Rambler получил возможность моментальной блокировки пиратских эфиров, так что холдинг больше не хочет заблокировать сервис на территории России (это было одним из требований первичного искового заявления).



На данный момент проведено подготовительное заседание, следующий этап процесса намечен на 20 декабря – однако Rambler прикладывает усилия для мирного решения конфликта.



Подробнее о сложившейся ситуации «Чемпионату» рассказал руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

– Представители Twitch утверждают, что Rambler Group не проводила предварительных переговоров с администрацией сервиса перед подачей искового заявления. Почему была избрана такая стратегия?

– Это не совсем правда. Первая реакция последовала ещё в августе, когда стартовал сезон английской Премьер-лиги. На сайте появилось несколько пиратских трансляций матчей турнира. Количество зрителей зашкаливало, некоторые эфиры собирали до 100 тысяч человек.



Тогда для защиты своих прав на трансляции мы обращались к администрации через созданную для этого форму DMCA, но скорость ответа делала обращение бессмысленным. Блокировка некоторых стримов занимала около суток, тогда и было принято решение обратиться в суд. Мы действуем согласно законодательству РФ, а оно говорит, что ответственность за контент несёт площадка, на которой он появляется.



Мы не преследуем цель заблокировать Twitch, а просто отстаиваем своё право на эксклюзивный показ матчей АПЛ. При этом Rambler постоянно контактирует с администрацией сервиса и ищет оптимальные пути решения возникших проблем.



– Сейчас различные источники сообщают о возможном заключении мирового соглашения.

– В середине ноября мы получили от Twitch инструмент для борьбы с пиратскими трансляциями, он позволяет блокировать такие каналы в течение нескольких минут. Как только мы договорились об этом, речь пошла только о компенсации ущерба, нанесённого нам с августа по ноябрь.



Мы всегда открыты к диалогу и готовы сотрудничать. Все понимают, какое значение Twitch имеет для киберспортивного и игрового сообщества, и никто не хочет блокировать сайт, тем более что у нас тоже есть киберспортивные продукты, которые популяризируются на платформе. Хочется, чтобы всё это закончилось без значительных потерь для обеих сторон.

– В то же время представитель Twitch Юлианна Табастаева отмечает, что переговоры не ведутся.

– Никак не могу прокомментировать это. Вероятно, Юлия по какой-то причине заняла такую позицию именно сейчас, несмотря на факт наших переговоров.



– Сейчас ситуацию сравнивают с иском КХЛ к платформе GoodGame.

– Не могу говорить о КХЛ, но проблема действительно есть. На том же Twitch были замечены трансляции матчей Российской Премьер-Лиги, других спортивных чемпионатов. Я хочу обратиться к пользователям: пожалуйста, сообщайте о подобных нарушениях модераторам. Это важно не только для нас, но и для самих платформ.

– Будут ли предприняты подобные меры в отношении других платформ при аналогичных нарушениях?

– На самом деле Twitch – один из последних крупных видеохостингов, на котором появляются подобные трансляции. Мы активно сотрудничаем с YouTube и «ВКонтакте» – там уже действует система Content ID, позволяющая определять нарушения авторских прав автоматически.



– Почему такая большая сумма претензий? 180 млрд рублей – космические деньги.

– Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена.

– Считается, что подобные проблемы возникают из-за того, что запустить собственную трансляцию на Twitch может кто угодно после стандартной процедуры регистрации.

– Нет проблемы в том, что каждый пользователь может транслировать свой, уникальный контент. Главное, чтобы пользователь создавал свой контент, а не воровал у правообладателя. Мы видим, как в современном медиапотреблении важен пользовательский стриминг. Много обсуждаем с командой «Окко Спорт» внутри, как нам встроиться в эту модель создания контента – например, уже тестируем трансляции из комментаторской кабины во время матча.



Сам Twitch в мире меняет потребление, заключая партнёрство со спортивными лигами и предоставляя пользователям отдельных стран возможность делать интересные интеграции спортивного сигнала в свои стримы. Мы открыты к обсуждению, в том числе и с Twitch, различных форм взаимовыгодного сотрудничества.



Закрывая же тему с нарушениями на платформе хочу обратиться к пользователям Twitch — если вы будете со своей стороны сообщать о фактах нарушения, то платформа будет чище и никаких проблем с правообладателями у неё не будет.