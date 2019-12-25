Эксперимент в футбольных симуляторах: как капитан сборной России проявит себя в английском клубе, если перейдёт туда этой зимой.

У Дзюбы нет шансов в АПЛ? FIFA считает, что Артём не забьёт там ни одного мяча

1 января откроется зимнее трансферное окно в Англии – лучшие команды Премьер-лиги в течение месяца будут искать варианты усиления перед второй частью сезона. Наверняка не теряет надежды оказаться в списке трансферов АПЛ и капитан сборной России Артём Дзюба. Не зря же, в конце концов, был призван на помощь самый авторитетный агент футбольного мира Жорже Мендеш?

Титул лучшего футболиста года, первое место в чемпионате и лидерство в различных статистических подборках, безусловно, приятный и очень комфортный вариант для 31-летнего форварда. Но сам Артём не раз говорил, что мечтает бросить вызов самому себе и попробовать силы в сильнейшей футбольной лиге мира. Пусть даже это будет не «Сити» или «Челси», а команда поскромнее.



Вероятность такого трансфера действительно есть. Но если переход состоится, как проявит себя Дзюба в новых условиях? Мы попробовали провести очередной эксперимент и проверить это в футбольных симуляторах, которые стремятся к точной оценке как потенциала отдельных игроков, так и общей ситуации в клубах и лигах.

Самая популярная компьютерная игра FIFA 20 оказалась наиболее безжалостной к Артёму. В онлайн-режимах у капитана сборной даже нет своей карточки, поскольку в этом году канадские разработчики добавили в игру лишь три московские команды. Зато в режиме карьеры виртуальный Дзюба все же нашёлся: и мы несколько раз провели симуляцию второй части сезона, тестируя Артёма в «Вулверхэмтоне», «Кристал Пэлас» и «Эвертоне».

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Первому виртуальному клубу Артём оказался не нужен вовсе. Нападающие «Вулверхэмтона» в последнее время повысили результативность и вывели клуб на 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Трудно сказать, сохранился ли интерес к Дзюбе у реальных боссов «волков», но в компьютерной реальности вытеснить из основы Рауля Хименеса и Жоту оказалось очень трудно.



Мы пробовали трижды, и все три раза Артём Дзюба оказывался на скамейке, крайне редко появляясь на поле в последней трети матча. Средний результат – семь матчей, 112 игровых минут в АПЛ. И ни одного забитого мяча, хотя общая реализация команды так и не снизилась.



Чуть лучше дела пошли бы у Артёма в «Эвертоне». Виртуальный Карло Анчелотти в среднем пять раз доверял капитану сборной России место в старте, а тот выцелил 11 точных передач за три попытки закончить сезон-2019/20 в АПЛ. Но сам, как и в «Кристал Пэлас», поразить ворота компьютерных противников так и не смог.

Намного лучше Дзюба чувствует себя в версии АПЛ от Pro Evolution Soccer. Там Артём смог закрепиться как в «Эвертоне», так и в «Кристал Пэлас» – стал игроком основы, пару раз вошёл в сборную недели, почти каждый раз забивал по пять мячей за остаток сезона. Только «Вулверхэмтон» оказался настолько же недружелюбен: высокая конкуренция в линии атаки и тут настигла лучшего российского футболиста.

«Спартак» и ЦСКА вылетели бы через год. Проверили наши клубы в АПЛ с помощью игр Эксперимент в футбольных симуляторах: как российские команды выступили бы в Английской Премьер-Лиге? Результат неутешительный.

Все сомнения должен был решить Football Manager, которому доверяют даже опытные тренеры всё той же АПЛ уровня Уле-Гуннара Сульшера, но оставил всё больше вопросов. В одних случаях Артём круто выступал за коллективы и в этом сезоне, и в следующем – в других ругался с тренерами и партнёрами, возвращаясь в Питер уже к лету.



Видимо, FM считает Дзюбу игроком нестабильным и зависящим от обстоятельств. Насколько это правда и куда завернёт карьера капитана сборной после перехода в клуб АПЛ, мы сможем проверить уже в нашей реальности через пару месяцев. Если такая возможность представится.