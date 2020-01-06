Российская игра – самая популярная в мире. Но успех «Побега из Таркова» нравится не всем

Ещё в последние дни прошлого десятилетия (где-то неделю назад) лидерство на игровой видеоплатформе Twitch неожиданно захватила Escape from Tarkov. Отсутствие громких новинок в период новогодних праздников заставило геймеров обратить внимание на те игры, что они пропустили ранее – многие выбрали Тарков. К тому же авторы в эти дни запустили розыгрыши среди зрителей, что повысило и без того немалый интерес к игре.

Российские авторы позиционируют «Побег из Таркова» как реалистичную многопользовательскую онлайн-игру, сочетающую в себе сразу несколько разных жанров – это одновременно и шутер от первого лица, и боевой симулятор, и RPG c ММО элементами. На выходе получилось что-то действительно новое, и это смогло привлечь игроков из многих регионов. Пусть и не сразу.



В самые удачные дни отечественный шутер возглавляет мировой топ игр Twitch по количеству просмотров: посвящённые Таркову трансляции собирают до 300 тысяч зрителей одновременно. Иногда первая позиция отходит разделу «Общение» или популярным киберспортивным дисциплинам Dota 2 и CS:GO, но общая картина сильно выделяет игру из ряда других.

Фото: escapefromtarkov.com

Для начала немного об игре. Тарков – вымышленный город в Норвинской области, в 2028 году осаждённый наёмниками корпорации Terra Group и противниками в лице российских военных. Пока стороны в условиях изоляции от внешнего мира ведут борьбу за ресурсы, жители ищут себе новое место в Таркове. Одни становятся мародёрами и защищают награбленное, другие продают медикаменты и оружие. Есть и те, кто хочет любым способом покинуть страшное место.



Изначально такой сюжет шутера выглядит не очень ярким. Изюминку же Escape from Tarkov придаёт мультиплеер: квесты и рейды можно провохить с друзьями, а противостоять вам будут как компьютерные соперники, так и другие игроки. Битва за необходимые для выживания ресурсы и продвижение по сюжету в таких условиях становится куда интереснее, напоминая игрокам о временах S.T.A.L.K.E.R. или Arma 3.



Ещё одним плюсом для игр такого типажа становится реализм, и разработчики прекрасно понимали это с самого старта. Боевые действия уже напоминают реальные по баллистике и физике, но многое ещё впереди. На поведение персонажа должна влиять каждая полученная травма или ранение, а игроки со временем будут полностью формировать экономическую модель игры. Плюсом идёт смена дня и ночи, времён года и обстановки в городе.

Фото: escapefromtarkov.com

Escape from Tarkov действительно выглядит круто, хотя из-за своих особенностей подходит не всем. Как и на реальной войне, цена ошибки слишком велика, чтобы излишне рисковать или каждодневно расстреливать противников сотнями. По той же причине много времени занимает подготовка к миссии – покупка и продажа предметов, выбор необходимого снаряжения.



Другими словами, смотреть за игрой на Twitch должно быть не так интересно, как поиграть самому – но откуда тогда сотни тысяч зрителей? Кто-то обвиняет авторов в том, что они платят популярным стримерам и обзорщикам за видео по EFT. Другие, как стример Майк shroud Гржесик, связывают рост популярности «Побега из Таркова» с внутриигровыми подарками для зрителей, которые автоматически разыгрывают на стримах по игре.



Канадец считает, что после окончания акции зрители сразу уйдут, а стримеры забудут про свою любовь к Таркову. И доля правды в словаз Гржесика есть: подарки игрокам действительно повышают число зрителей. Но разве не в этом изначально была суть акции разработчиков? Своей цели (повысить популярность игры) им достичь удалось, и о российском шутере узнали сотни тысяч людей.



Теперь игроделам придётся задуматься о том, как сохранить интерес новых геймеров. Перспективы есть – игра всё ещё в стадии закрытого бета-теста, а авторы постоянно добавляют в игру контент и различные фишки. Если команда Escape from Tarkov продолжит в том же духе, шутер ждёт большое будущее на мировом рынке. Так отечественный игропром нас не радовал очень давно.



