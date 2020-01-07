Спорный состав сборной мира пришёлся по душе не всем. И дело не только в фанатах CR7.

Роналду нет в команде года FIFA. Зато там сразу пять игроков «Ливерпуля»

Одними из последних итоги года в футболе традиционно подводят авторы симулятора FIFA 20. Вчера вечером игроделы из Electronic Arts вновь выделили 11 лучших футболистов мира по итогам цикла – вернее, разработчики сделали это совместно с пользователями, которым была предоставлена возможность самим выбрать главных звёзд 2019 года.

Однако сами геймеры были очень удивлены результатами голосования, которые опубликовали в своих соцсетях EA. К примеру, в топ-11 не оказалось одного из самых популярных и результативных футболистов мира Криштиану Роналду. Три места в атаке заняли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Садио Мане. До этого португалец три года подряд попадал в сборную года, и казалось, что очередная ачивка ему гарантирована.

Отсутствие CR7 в списке можно было бы связать с напряжёнными отношениями серии FIFA и команды Роналду – в этом году «Ювентуса» не оказалось в игре из-за соглашения клуба с издателями другой версии виртуального футбола. Из-за этого акции EA упали на $ 792 млн за один день, а авторы FIFA 20 куда реже включали игроков клуба в символические сборные. Только вот другой представитель «старой синьоры» де Лигт в команду года попал, а это значит, что дело в другом.

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Другие видели на месте Садио Мане форварда «Баварии» Роберта Левандовски, вспоминая его невероятную результативность в 2019 году. Однако для FIFA 20 его 54 гола в прошлом году весомым аргументом не стали – куда важнее оказалась победа в Лиге Чемпионов.



Коснулся этот принцип не только линии атаки. Из 11 футболистов сразу пятеро представляют именно команду, которая выиграла главный европейский трофей и с большим отрывом лидирует в национальном чемпионате. Тут и голкипер Алисон Бекер, и сразу три из четырёх защитников «Ливерпуля». Разбавить такую компанию смог лишь вышеупомянутый Маттейс де Лигт.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Среди тех, кто оказался в сборной мира, болельщиков больше других удивило появление в центре поля Н'Голо Канте. Временами француз приятно удивлял, но иногда выдавал и провальные отрезки – к примеру, не так давно его ошибка позволила «Саутгемптону» забить второй гол в матче АПЛ.

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На форумах такой выбор тоже связывают взаимоотношениями FIFA 20 с реальными футбольными клубами. Из топовых лиг EA ближе всего именно АПЛ, поэтому некоторым показался довольно логичным выбор оттуда сразу семерых футболистов. Из других чемпионатов в сборную попали только те, кто просто обязан был там оказаться. Ну, кроме Роналду.