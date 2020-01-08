Турнир по Dota 2 превратили в новогоднюю сказку. Ждём хеппи-энда для Gambit!

В этом году профессиональные геймеры в Dota 2 остались без новогодних праздников. Уже завтра, 9 января, на украинском курорте в Буковеле продолжится профессиональный сезон – восемь коллективов из всех регионов в рамках WePlay! Bukovel Minor поведут борьбу за последний слот на мэйджор в Лейпциге и призовой фонд в размере $ 300 тыс.
Игрокам североамериканской Ninjas in Pyjamas из-за подготовки к турниру пришлось позабыть о Рождестве: в середине декабря коллектив заменил мидера. Джейсону TANNER Видону для адаптации в команде требовалось как можно больше времени. Немногим легче пришлось и нашей Team Spirit – игроки лишь на пару дней отправились по домам, чтобы собраться на базе уже 2 января.
Gambit Esports, судя по всему, готовились к майнору в Украине по схожему графику. Российскую команду считают одним из фаворитов чемпионата, и этот статус нужно оправдать, если «гамбиты» хотят вернуться в мировой топ. Тут явно не до праздников.
А для капитана Артёма fng Баршака WePlay! Minor – отличный способ прервать серию вторых мест. С 2017 года белорус более 15 раз проигрывал в финалах турниров и квалификаций. За три года шутки о «проклятии второго места» почти перестали быть шутками. Теперь победа Gambit и fng кажется едва ли не чудом.
Но в этот раз пазл может сложиться. Перед Новым годом коллектив из СНГ попал в тройку лучших на коммерческом World Pro Invitational в Сингапуре, уступив лишь мировым лидерам – Evil Geniuses и Vici Gaming. В Буковеле уровень соперников куда ниже, и удивить наших ребят может разве что европейская Nigma (финалисты последнего чемпионата мира), далекая от оптимальной формы.
Всё для новогоднего чуда от Баршака готово и у организаторов. Море снега, невероятные горные пейзажи – сами Карпаты уже создают киберспортсменам то самое настроение, частично утерянное в дни подготовки к майнору. В последние часы перед ивентом организаторы дополняют атмосферу, украшая десятки ёлок и зажигая гирлянды в эфирной студии.
Ребята из WePlay! прекрасно справляются с тематическими турнирами, и уже сейчас нет никаких сомнений, что каждая деталь майнора будет напоминать о праздниках. К примеру, во время сентябрьского Reshuffle Madness продакшн соблюдал тематику летнего отпуска, а чемпионат по Artifact прошёл будто бы близ циркового павильона. Раньше в киберспорте такого почти не было. Теперь же в Буковеле настаёт время чудес!
Теперь дело за командами. Gambit – действительно один из претендентов на титул, хотя результат на прошлом ивенте сезона внушает тревогу. Тогда команда из СНГ собиралась замахнуться на топ-3, но в итоге после первой уверенной победы провалилась и осталась последней. Хочется верить, что Артём Баршак и Ко сделали выводы после столь чувствительного поражения.
У Team Spirit проблемы посерьёзнее. В Ченду они также заняли 13-16 место, а за несколько дней до Нового года были вынуждены заменить опытного Ghostik на Алексея nongrata Васильева. Исчезнут ли теперь проблемы со стратегическим мышлением во время матча – вопрос пока открытый.
Несмотря на это, обе российские команды входят в число фаворитов, учитывая не столь высокий уровень соперников. Gambit начнут турнир завтра игрой против бразильской FURIA, а «драконов» в первом туре ждёт RNG из Китая. Если наши коллективы намерены сделать праздник доты для СНГ-фанатов полным, то должны побеждать.
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