Турнир по Dota 2 превратили в новогоднюю сказку. Ждём хеппи-энда для Gambit!

Разрушить «проклятие второго места» команде Артёма Баршака поможет лишь чудо. На WePlay! Bukovel Minor для этого подготовили всё возможное.

В этом году профессиональные геймеры в Dota 2 остались без новогодних праздников. Уже завтра, 9 января, на украинском курорте в Буковеле продолжится профессиональный сезон – восемь коллективов из всех регионов в рамках WePlay! Bukovel Minor поведут борьбу за последний слот на мэйджор в Лейпциге и призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Российские команды узнали соперников по групповому этапу WePlay! Bukovel Minor

Игрокам североамериканской Ninjas in Pyjamas из-за подготовки к турниру пришлось позабыть о Рождестве: в середине декабря коллектив заменил мидера. Джейсону TANNER Видону для адаптации в команде требовалось как можно больше времени. Немногим легче пришлось и нашей Team Spirit – игроки лишь на пару дней отправились по домам, чтобы собраться на базе уже 2 января.

Gambit Esports, судя по всему, готовились к майнору в Украине по схожему графику. Российскую команду считают одним из фаворитов чемпионата, и этот статус нужно оправдать, если «гамбиты» хотят вернуться в мировой топ. Тут явно не до праздников.

А для капитана Артёма fng Баршака WePlay! Minor – отличный способ прервать серию вторых мест. С 2017 года белорус более 15 раз проигрывал в финалах турниров и квалификаций. За три года шутки о «проклятии второго места» почти перестали быть шутками. Теперь победа Gambit и fng кажется едва ли не чудом.

Но в этот раз пазл может сложиться. Перед Новым годом коллектив из СНГ попал в тройку лучших на коммерческом World Pro Invitational в Сингапуре, уступив лишь мировым лидерам – Evil Geniuses и Vici Gaming. В Буковеле уровень соперников куда ниже, и удивить наших ребят может разве что европейская Nigma (финалисты последнего чемпионата мира), далекая от оптимальной формы.



Всё для новогоднего чуда от Баршака готово и у организаторов. Море снега, невероятные горные пейзажи – сами Карпаты уже создают киберспортсменам то самое настроение, частично утерянное в дни подготовки к майнору. В последние часы перед ивентом организаторы дополняют атмосферу, украшая десятки ёлок и зажигая гирлянды в эфирной студии.

Ребята из WePlay! прекрасно справляются с тематическими турнирами, и уже сейчас нет никаких сомнений, что каждая деталь майнора будет напоминать о праздниках. К примеру, во время сентябрьского Reshuffle Madness продакшн соблюдал тематику летнего отпуска, а чемпионат по Artifact прошёл будто бы близ циркового павильона. Раньше в киберспорте такого почти не было. Теперь же в Буковеле настаёт время чудес!

«В киберспорте уже мало просто освещать – надо удивлять и цеплять» Генеральный продюсер WePlay! Esports — об однообразии в киберспорте, пользе театрального и телевизионного опыта и горилле, которая копает.

Теперь дело за командами. Gambit – действительно один из претендентов на титул, хотя результат на прошлом ивенте сезона внушает тревогу. Тогда команда из СНГ собиралась замахнуться на топ-3, но в итоге после первой уверенной победы провалилась и осталась последней. Хочется верить, что Артём Баршак и Ко сделали выводы после столь чувствительного поражения.

Мы играем хуже Перу. Такого провала наших мир раньше не видел Российские команды проиграли все шесть матчей MDL Major и показали худший результат в истории.

У Team Spirit проблемы посерьёзнее. В Ченду они также заняли 13-16 место, а за несколько дней до Нового года были вынуждены заменить опытного Ghostik на Алексея nongrata Васильева. Исчезнут ли теперь проблемы со стратегическим мышлением во время матча – вопрос пока открытый.



Несмотря на это, обе российские команды входят в число фаворитов, учитывая не столь высокий уровень соперников. Gambit начнут турнир завтра игрой против бразильской FURIA, а «драконов» в первом туре ждёт RNG из Китая. Если наши коллективы намерены сделать праздник доты для СНГ-фанатов полным, то должны побеждать.