В 2020 году CS:GO ждёт новая система турниров. В киберспорте такого ещё не было

Соревновательную систему киберспортивной дисциплины Counter-Strike: Global Offensive в этом году ждут серьёзные изменения. При этом внешне сезон остаётся прежним – два мировых первенства в мае и ноябре, между которыми коллективы предоставлены сами себе и ездят по коммерческим стартам за призовыми, популярностью и опытом.

В действительности всё будет немного иначе. Крупные турнирные организаторы близки к переходу к системе профессиональных лиг, объединяя отдельные чемпионаты в серии турниров. По слухам, некоторые проекты даже получили негласное согласие разработчиков CS:GO, которые в 2020 вновь останутся в стороне, лишь поддерживая вышеупомянутые чемпионаты мира.



Расписание мэйджор-турниров по CS:GO в 2020 году:



4-8 марта – Региональные квалификации26 апреля — 2 мая – Региональные майнор-турниры

11-24 мая – ESL One: Rio 2020



сентябрь – Региональные квалификации

октябрь – Региональные майнор-турниры

2-15 ноября – CS:GO Major Championship Autumn 2020

Фото: FACEIT

Главным анонсом осени стало объединение ESL и DreamHack, которые в 2020 году запустят совместную серию турниров. Топовые мировые коллективы будут соревноваться в Masters-чемпионатах, а менее известные начнут с серии Challenger, куда новым коллективом попасть будет проще – хотя бы за счёт онлайн-квалификаций.

Изначально было запланировано более 20 чемпионатов, хотя на данный момент анонсировано лишь 17.



У предложенной ESL системы есть свои минусы, но она могла бы стать жёсткой осью для разобщённого ранее сезона в Counter-Strike. Однако в действительности общей структуры эти чемпионаты пока так и не получили – это просто ивенты от ESL и Dreamhack, которые были и сезон назад. Ни общего финала, ни сезонного рейтинга (только общий ранк, который в теории определяет участников отдельных турниров).



Зато ESL Pro Tour успел жёстко ограничить команды, которые собираются играть на турнирах серии – инсайдеры рассказывают, что во время сезона участникам запретят ездить на другие соревнования. Как с этим собираются мириться коллективы, которые привыкли строить календарь «от себя», пока неизвестно.

Расписание серии ESL Pro Tour по CS:GO в 2020 году:



24-26 января – DreamHack Open Leipzig / Challenger

21-23 февраля – DreamHack Open Anaheim / Challenger

25 февраля — 1 марта – IEM Katowice 2020 / Masters

17-19 апреля – ??? / Masters

9-14 июня – DreamHack Masters Jönköping / Masters

23-28 июня – ??? / Masters

3-5 июля – DreamHack Open Valencia / Challenger

6-12 июля – ESL One Cologne 2020 / Masters

18-23 августа – ??? / Masters

11-13 сентября – DreamHack Open Montreal / Challenger

9-11 октября – ??? / Masters

16-18 октября – DreamHack Open Rotterdam / Challenger

30 октября — 1 ноября – DreamHack Open Hyderabad / Challenger

ноябрь – ??? / Masters

27-29 ноября – DreamHack Open Winter / Challenger

11-13 декабря – DreamHack Open Sevilla / Challenger

декабрь – ??? / Masters

Фото: ESL

Это ещё могло бы сработать, будь ESL монополистом в сфере турниров по CS:GO – в конце концов, углы можно сгладить. Но на старте 2020 года в дисциплине есть как минимум один турнирный оператор, который планирует глобальный сезон.



Речь о BLAST Pro Series, которые в прошлом году провели серию мини-чемпионатах в разных городах мира. По итогам выступлений командам начисляли очки, по итогам которых определились четыре участника глобального финала с большим призовым фондом. В отличие от ESL Pro Tour, эта система кажется максимально простой и понятной.

На 2020 год турнирный оператор запланировал два регулярных сезона, в рамках которых топовые коллективы будут проводить матчи в LAN-формате. Весенняя часть пройдёт в Лондоне. Выглядит куда красивее модели конкурентов, но турнирный ресурс этих конкурентов слишком велик, чтобы бороться на равных за лидерство.



Расписание турниров BLAST Premier по CS:GO в 2020 году:



BLAST Premier Spring 2020

31 января — 21 февраля – Регулярный сезон

март – Дополнительный турнир Showdown

апрель – Финал весеннего сезона



BLAST Premier Fall 2020

сентябрь – Регулярный сезон

октябрь – Дополнительный турнир Showdown

ноябрь – Финал весеннего сезона



BLAST Premier: Global Final 2020

ноябрь-декабрь – Финальный турнир 2020 года

Фото: BLAST

Заявка на монополию от ESL может оказать негативное влияние не только на топовые коллективы. Клубы регионального уровня могут лишиться турниров от других операторов, которым места в новом расписании не найдётся.



StarLadder и FACEIT будут вынуждены подвинуться и пока о планах на 2020 год не сообщают, что кажется тревожным знаком. Этот год для соревновательного CS:GO рискует быть самым сложным в истории – как для команд и организаторов, так и для простых зрителей.