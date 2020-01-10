«Лион» и ПСВ идут в киберспорт. В России о будущем думает только «Спартак»

Начало 2020 года в компьютерном спорте ознаменовали сразу два крупных анонса, связанных с футбольными клубами. Сначала французский «Лион» перевёз в свой город команду LDLC, вместе с которой готовится к следующему сезону. А через пару дней «ПСВ Эйндховен» сообщил, что собрал свой состав по League of Legends и планирует выйти с ним на международный уровень.
При этом идея сотрудничества с киберспортсменами – отнюдь не новая для топовых футбольных клубов Старого Света. И всё чаще дело не ограничивается составом по FIFA или PES: вполне логично, что поддерживать игроков в футбольные симуляторы должны реальные клубы. Они это и делают. Почти у каждой топ-команды есть свой представитель в виртуальной версии спорта номер один.
Стоит понимать, что если для рядовых геймеров FIFA 20 ещё выглядит популярной игрой, то в киберспорте её место – на уровне регби или плавания. Именно поэтому те, кто хочет запрыгнуть на хайптрейн (уже сейчас киберспорт обходит по популярности волейбол и большинство зимних видов), вынуждены выбирать то, что дальше от футбола. Но ближе геймерам.
Вполне понятно, почему в «ПСВ Эйндховен» для пробы пера выбрали именно League of Legends. Это самая популярная соревновательная игра в мире, а сезон во многом похож на футбольный – сначала региональный чемпионат, затем сильнейшие встречаются на чемпионате мира. Команда гарантированно проведёт определённое количество матчей, что важно для спонсоров.
В главной европейской лиге LEC уже вполне успешно играют «Шальке-04» и партнёры «Кёльна» – мультигейминг SK Gaming. А таблица чемпионата Турции, где очень любят League of Legends, и вовсе покажется футбольным фанатам очень знакомой. Тут и «Бешикташ», и «Галатасарай», и «Фенербахче». Даже представители клуба «Бурсаспор» из первой лиги.
Впрочем, League of Legends выбирают далеко не все. К примеру, французский «ПСЖ» избрал киберспорт как способ выхода на китайский рынок и подписал одну из лучших команд по дисциплине Dota 2, очень популярной в Поднебесной. За полтора года выступлений под общим тэгом PSG.LGD добралась до финала ЧМ и стала чемпионом ряда коммерческих турниров, включая EPICENTER XL в Москве.
А датский «Копенгаген» сделал ставку на популярный в Скандинавии шутер CS:GO. Команде North даже выделили базу с видом на домашнюю арену клуба, и уже в августе молодая пятёрка добралась до чемпионата мира StarLadder Major в Берлине.
В Англии, Италии и Испании таких примеров меньше. Причина проста – киберспорт в этих странах не так популярен. Топовых спортсменов, которые могли бы представить бренд на мировой арене – единицы, а развивать сцену с нуля не могут позволить даже монстры вроде «Барселоны» и «Реала». Последние предприняли было попытку полтора года назад, но ростер «сливочных» так и остался на уровне слухов.
Удивительно, что в России – стране, которая на протяжении многих лет остаётся одним из лидеров мирового киберспорта, – футбольные клубы тоже игнорируют возможность выйти на новый рынок. Частично потому что вместо League of Legends у нас играют в Dota 2, турнирная система которой большому спорту кажется дикой и ненадёжной. При этом лидерские позиции в регионе уже заняли мультигейминги.
Свою роль сыграл и неудачный опыт махачкалинского «Анжи». Когда у клуба ещё были деньги (весной 2017 года), они первыми в стране решились на эксперимент и подписали чемпиона мира Александра XBOCT Дашкевича. Состав просуществовал три месяца и со скандалом закрылся после вылета с квалификации к ЧМ, оставив задолженность перед игроками на десятки тысяч долларов.
Свою нишу путём проб и ошибок нашёл лишь московский «Спартак». Сначала спортивная команда тоже пыталась открыть состав по Dota 2, но молодые ребята никак не могли сыграться и постоянно делали замены, которые ни к чему не приводили. Спустя время проект перезагрузили в формате партнёрства с готовым клубом forZe.
Сейчас в красно-белой форме со знакомым ромбиком вполне успешно выступают игроки в шутерах CS:GO (участники ЧМ в Берлине, чемпионы недавнего DreamHack Open Winter) и Rainbow Six (вторая команда России). Из других клубов пробовал себя в киберспорте лишь «Локомотив», но успеха сотрудничество с M19 пока не принесло.
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