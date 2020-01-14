Геймеры собрали $3 млн на борьбу с раком. А заодно побили несколько мировых рекордов

Вчера вечером в США завершился очередной марафон серии GDQ (Games Done Quick), в течение которого десятки геймеров пытались на скорость пройти 134 игры. И пусть не каждый спидран – так называют попытку закончить прохождение быстрее других – завершился мировым рекордом, главной цели геймеры достигли.



Организатор трансляции AGDQ на русском языке и администратор сообщества спидранов Станислав Kykystas Косолапов отмечает, что такие мероприятия проводят для развлечения и популяризации данного формата. Кроме того, во время марафона организаторы открывают сбор денег на благотворительность. Все донаты с трансляции после ивента отправляются в благотворительные организации.

– GDQ никогда не ставил целью сами рекорды. Самое главное – показать развлекательную сторону спидранов, а благотворительность очень хорошо дополняет этот аспект. На марафонах нужно показывать, почему спидраны это весело, а рекорды поставят те, кого заинтересует формат.

– Организаторы сообщили, что на этом марафоне собрали $3,13 млн долларов, что стало рекордом для GDQ. Куда пойдут эти деньги? Насколько удачна сама идея совмещения благотворительности и мероприятия по прохождению игр?

– Эти деньги пойдут в благотворительный фонд Prevent Cancer Foundation, которая ищет способ борьбы с раком. Такой контент может собирать деньги, и в то же время очень приятно заниматься любимым делом с мыслью, что это кому-то поможет.

– Каких правил и принципов придерживаются организаторы при организации ивентов Games Done Quick?

– AGDQ – это ежегодный зимний марафон, а летом проходит SGDQ (Summer Games Done Quick). Основные цели и задачи – популяризация спидранов и, конечно же, благотворительность. Авторы позиционируют марафоны как семейный контент, поэтому нецензурная лексика и жестокость на GDQ сведены к минимуму.



Принять участие в таком мероприятии может любой, кто умеет быстрее других проходить свою игру. Планируя ивент, организаторы просматривают ролики со сппидранами и выбирают наиболее интересные заявки.



– В этом марафоне принимали участие известные спидраннеры или зрители увидели достаточно много новых лиц?

– При рассмотрении заявок организаторы чаще отдают предпочтение именитым геймерам, но на каждом GDQ можно увидеть новых спидраннеров. В этот раз было много известных игроков, как TheMexicanRunner, PJ или Coolkid, но нашлось место и новым, например tapioca или gelly.



– Какие раны AGDQ 2020 можно посоветовать игрокам, которые заинтересовались тематикой прохождения на скорость? Были ли в этот раз мировые рекорды?

– За неделю было пройдено 134 игры, и было установлено несколько рекордов. Не все легко отследить, но я могу вспомнить игры Eagle Island и Super Fancy Pants Adventure.

Было много действительно ярких моментов. Есть очень классный забег в Hotline Miami, где показаны четкие и быстрые запомненные движения. В Vampire: The Masquerade удалось совместить множество багов и классную распрыжку. Есть Manifold Garden – игра ломает мозг даже при обычном прохождении. И, пожалуй, Celeste: сложный платформер, который вышло завершить быстрее, чем за 20 минут.

– Как часто проводятся подобные ивенты в целом?

– Есть оффлайн-мероприятия, которые собирают спидраннеров в одном месте. Это американский GDQ и европейский ESA (European Speedrun Assembly), каждый проходит раз в полгода. Другие марафоны проходят в режиме онлайн – для этого необязательно куда-то ехать, геймеры участвуют по Сети, поэтому их проще организовывать. Например, этой осенью мы провели русский марафон в таком формате.



– На GDQ наши спидраннеры ездят нечасто, так?

– Этому есть две главных причины. Во-первых, количество заявок действительно велико, и русскоязычные теряются в общей массе. Во-вторых, не каждый может позволить себе полететь на неделю в Америку даже ради марафона.



Но GDQ так или иначе помогает развивать сообщество спидранов и у нас. На русскоязычной трансляции было достаточно живо, количество зрителей редко падало ниже 2 тысяч человек, а канал стал одним из самых популярных на Twitch в нашем регионе.



– Атмосферу марафона передать удалось?

– Практически все наши комментаторы сами занимаются спидранами и смогли объяснить все тонкости в играх. Чат был достаточно дружелюбным, и люди с интересом смотрели нас даже глубокой ночью. Мы каждый раз видим новых зрителей, хотя приятно замечать и старых знакомых, которые с нами уже очень давно.



Кстати, именно на GDQ появилась традиция собираться в рейды и поддерживать с трансляций на других языках. Сама идея, как по мне, великолепна – рейды позволяют провести классный интерактив со зрителями и немного объединить людей из разных стран, объединённых общими интересами.

Следующий ивент серии GDQ запланирован на 21-28 июня и пройдёт в городе Блумингтон, штат Индиана. Русскоязычную трансляцию на Twitch вновь проведёт канал R_U_S_C.