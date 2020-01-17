Болеем за всех? Завтра стартует мэйджор по Dota 2 – «русский след» сразу в шести командах

На главный турнир зимы DreamLeague: The Leipzig Major приехали 16 команд. Почти в каждой второй есть представители России или СНГ.

Завтра в Лейпциге стартует второй мэйджор профессионального сезона 2019/20 по дисциплине Dota 2. 16 лучших команд вновь соберутся на крупном чемпионате, чтобы разыграть миллион долларов и необходимые для попадания на ЧМ в Стокгольме рейтинговые очки. И пусть отечественная Дота переживает не лучшие времена, нам точно будет, кого поддержать. Вариантов слишком много.

Представители СНГ – NAVI и Virtus.pro

Через квалификации до главного турнира зимы добрались два коллектива, представляющие русскоязычное сообщество Dota 2. Шансы, впрочем, у обеих не так велики – особенно на фоне полного провала СНГ-команд на старте сезона. На первом мэйджоре в Ченду и Gambit, и Spirit слетели ещё в первой стадии (а неделю назад провалились на майноре в Буковеле). Далеко не факт, что отрыв NAVI и VP окажется существенным.

Мы играем хуже Перу. Такого провала наших мир раньше не видел Российские команды проиграли все шесть матчей MDL Major и показали худший результат в истории.

Virtus.pro после глобальных перемен в составе продолжают искать себя. Выйти в топ также быстро, как в прошлый раз, у «медведей» не вышло, но торопить события не стоит. Сможет ли опытный Алексей Solo Березин вновь построить команду мечты – пока неясно, и ответ может дать лишь крупный турнир. Сам капитан с этим согласен, отмечая, что время у команды было, потому мэйджор станет первой серьёзной проверкой для нового состава.

NAVI тоже не смогли сохранить состав с The International, хотя в начале сезона пытались это сделать. Теперь команду усилил 17-летний Ильяс illias Ганеев, от игры которого будет зависеть очень многое. Для многих «рождённые побеждать», также дебютирующие на ивентах Dota Pro Circuit 2019/20, выглядят ещё одной загадкой предстоящего мэйджора.

Свои среди чужих – Evil Geniuses и Chaos

Куда выше шансы у новой команды Романа RAMZES Кушнарёва. Судя по текущим результатам Evil Geniuses и Virtus.pro, пока российский керри сделал верный выбор. Уже после первой части сезона EG близки к инвайту на чемпионат мира The International 2020. Среди достижений – топ-4 мэйджора в Ченду и финал World Pro Invitational, что делает EG одним из фаворитов немецкого LANа.

Игрок Virtus.pro по Dota 2 перешёл в Evil Geniuses

У второго россиянина в американской команде шансы выиграть трофей поменьше. Тем не менее, посмотреть на Дмитрия DM Дорохина в Chaos будет интересно: в родном регионе успехов россиянин не достиг (максимум – «бронза» DOTA Summit 11), а вот с новой командой впервые в карьере прошёл на мейджор. Дальше – больше?

Владельцы азиатской команды, тренер с русскими корнями и другие

Если кому-то этого мало (или весь квартет внезапно вылетит в первый же день плей-офф), «русский след» при желании можно найти и в других коллективах. Кого-то заинтересует история наших бизнесменов, которые бросили работу и уехали в Сингапур открывать там команду по Dota 2. Для их проекта Reality Rift турнир в Лейпциге – первый серьёзный опыт.

«Наш подход убедил инвесторов вложить деньги в презентацию Power Point» Илья Власов и Илья Славин — «белые воротнички» родом из России. И они готовы бросить работу ради киберспортивной организации в Сингапуре.

Кто-то может вспомнить о происхождении немецкого тренера Nigma Романа rmN- Палея, который начинал карьеру игрока в СНГ-коллективах и даже пытался пройти в состав сборной России на WESG в составе Fantastic Five.



Опять же, всегда можно оддержать эстонца Клемента Puppey Иванова и его Team Secret. Или хорошего друга ряда СНГ-игроков Николая Nikobaby Николова из Болгарии. Или – канадца узбекского происхождения Артура Arteezy Бабаева, который вместе с RAMZES играет в EG. Выходит, что русскоязычные игроки пока не добрались только до Китая и Южной Америки.

Важнейший с точки зрения борьбы за инвайты на The International 2020 турнир стартует завтра. В субботу, 18 января, коллективы проведут по одному матчу: VP сыграет против The Alliance, NAVI предстоит сразиться с EG. Итоги группового этапа станут известны на следующий день.

Virtus.pro сыграет с Alliance, NAVI — с EG. Расписание DreamLeague: The Leipzig Major

Матчи основной части The Leipzig Major начнутся 21 января, а завершится турнир в воскресенье, 26 января. В плей-офф пройдут все 16 участников чемпионата, но 1-2 места групп будут посеяны в верхнюю сетку и смогут позволить себе одно поражение. Призовой фонд DreamLeague S13 составит миллион долларов.