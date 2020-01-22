«Сейчас NAVI стучат во все двери». Почему найти замену GuardiaN оказалось так сложно

Несколько дней назад в Сети появились слухи о разладе в лучшей русскоязычной команде по актуальной версии шутера Counter-Strike. Инсайдеры отмечали, что словацкий снайпер Ладислав GuardiaN Ковач не тренируется с NAVI, а его обязанности временно исполняет один из игроков молодёжного состава.

HLTV: Natus Vincere могут перевести Ладислава GuardiaN Ковача в запас

Чуть позже утекла информация о том, что NAVI интересуются игроками других команд. Сначала «рождённые побеждать» нацелились на Евгения FL1T Лебедева из forZe, а теперь, по данным инсайдеров, рассматривают Forester и Perfecto. Так ли необходима замена Ковача прямо сейчас и насколько дорого это может обойтись Natus Vincere, мы обсудили с комментаторами и аналитиками ведущих русскоязычных студий.

Эксперты сходятся в одном – «жёлто-чёрные» находятся в сложной ситуации. Замена GuardiaN выглядит логичным решением, но панацеей не станет. Быстро исправить результаты у NAVI вряд ли получится. Комментатор RuHub Евгений Слипчик отмечает, что решение вернуть словака в команду изначально одобряли не все:



«Он уже давно где-то давал интервью в духе «с мотивацией проблемы, я не очень много тренируюсь сейчас». Тогда в своих соцсетях я поднял вопрос – а если всё вот так со словаком, то когда треснет-то? Как видно, треснуло вот прямо под конец 2019 года».

Но раз уж словак вновь оказался в NAVI, стоило дать ему больше шансов. Ковач вернулся в NAVI четыре месяца назад – и сейчас замена вызывает непонимание.



«Удивительным для меня в этой истории является одно – спешка. Чем она обусловлена? После того, как история с приглашением FL1T стала достоянием общественности, оказалось, что NAVI убрали GuardiaN из команды раньше, чем нашли ему достойную замену», отмечает Константин Leniniw Сивко. Он переходу был рад, но сейчас согласен, что проявить себя у легендарного снайпера не вышло.



Ему вторит эксперт студии WePlay! Александр Enkanis Полищук: «При всей критике словацкого снайпера в соцсетях, у меня было ощущение, что у него еще будет шанс проявить себя на следующем мейджоре в Бразилии. Исходя из этого, я обсуждал бы этот вопрос не с точки зрения правильности решения, а исходя из ожиданий по времени функционирования текущего состава NAVI».

Enkanis: сомневаюсь, что после замены игрока дела Na'Vi резко пойдут в гору

Видимо, у руководителей Natus Vincere есть серьёзные причины, чтобы менять словака прямо сейчас – хотя вряд ли эта информация станет достоянием общественности в ближайшие месяцы. Но быстро найти замену GuardiaN не вышло, и после отказа FL1T задача становится всё сложнее.

Аналитик Александр Петрик отмечает, что оптимальным вариантом для NAVI сейчас мог бы стать один из игроков Virtus.pro или forZe – но российские клубы вряд ли захотят расстаться с перспективным игроком по доброй воле. Последние, к примеру, при обращении NAVI сразу запросили полную цену контракта FL1T, а источники сообщали о сумме в полтора миллиона долларов (клуб эти данные опроверг).

forZe опровергла слухи о предложении выкупа Евгения FL1T Лебедева за $ 1,5 млн

«Если вкратце, NAVI сейчас стучат во все двери. А дверь открывают, недобро смотрят, и перед тем как закрыть говорят – варитесь-ка сами в своем котле, спасибо, не надо, не продадим. Очень хотите купить? Ну ладно – полтора миллиона долларов. Много? Окей, спасибо, всего хорошего. NAVI, как надувной мяч, мотает по всем организациям», рассуждает Евгений Слипчик.

Он же отмечает – понимая ситуацию NAVI, другие русскоязычные организации могут искусственно завышать цену на игроков. Если «рождённые побеждать» хотят получить топового игрока, придётся расчехлять кошелёк. Но даже лишним миллионом проблему не решить – нужно желание самого спортсмена, а идти в NAVI сейчас захочет не каждый.



По мнению ряда специалистов, NAVI перестала быть мечтой для каждого СНГ-игрока. Через что-то подобное несколько лет назад прошёл состав по Dota 2, который лишь путём многочисленных проб и ошибок удалось вернуть на серьёзный уровень. Теперь подобные проблемы могут начаться у стрелков жёлто-чёрной команды.

Даже при условии, что GuardiaN покидает коллектив прямо сейчас (увы, бэкграунд ситуации указывает именно на это), у NAVI остаётся пространство для манёвра. Клуб только получил новые спонсорские контракты и может позволить себе дорогую покупку, если она действительно нужна.



Среди интересных вариантов специалисты чащё других называют Виктора somedieyoung Оруджева и Марекса YEKINDAR Галинскиса. Например, Александр Полищук считает, что ребята «засиделись на своём уровне» и могут усилить NAVI.



Кроме того, есть возможность подтянуть хорошего исполнителя из моложёдного состава – на это указывает Александр Петрик. «Почему бы не дать шанс лучшему игроку оттуда в основной пятерке? Ребята уже долгое время тренируются и развиваются в системе Natus Vincere, а потому у клуба должно быть понимание уровня игры», отмечает аналитик StarLadder.



Остаётся и небольшая вероятность, что GuardiaN всё-таки найдётся место в NAVI-2020, а клуб обратит внимание на психологическую подготовку игроков и решение внутренних проблем. Какое решение примут руководители Natus Vincere, мы узнаем уже скоро – через неделю стартует BLAST Premier в Лондоне.